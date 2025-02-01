2024手骨最粗！　神秘自然人近35億買蘆竹1.6萬坪農牧用地

記者項瀚／台北報導

2024年北台灣單筆最貴的2筆純土地交易，分別位於桃園蘆竹、新北泰山，總價都達33億元。前者為工業區農牧用地，最大價值在於未來有望變更為建地；後者則是愛山林購入的帶照土地，商仲分析，對買賣雙方來說交易價格都頗漂亮，達到雙贏局面。

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▲2024年北台灣單筆最貴的2筆純土地交易，分別位於桃園蘆竹、新北泰山。（圖／記者項瀚攝）

據實價登錄資訊，2024年北台灣最貴的純土地交易位於桃園，蘆竹區坑口段土地以34.9億元交易，面積廣達1.59萬坪，換算單價22萬元，為工業區農牧用地。經查謄本，買方是戶籍登記在天母的自然人。

建築師劉獻文解釋，工業區農牧用地最大的價值之一，就是變更為丁種建築用地，以新增廠辦開發，仍會吸引部分買方關注，面積大，總價就容易衝高，而以本次購入單價22萬元來符合行情。不過，他提到變更需經歷不少關卡，包括地政、農業、環保、水利等單位審查。

▲2024年北台灣最貴2筆純土地交易整理。（表／記者項瀚製）

另外，2024年北台灣第二高總價純土地交易位於新北，泰山中山段土地以33億元成交，面積4376坪，換算單價75.4萬元，使用分區為商業區。

該土地買方是愛山林（2540）。愛山林表示，該土地位於機捷A6站與捷運丹鳳站中間，地理條件佳，但為帶建照的情況下購入，還要變更產品，重新調整為2~3房，不會那麼快推案。

世邦魏理仕副董事江晁瑄表示，以該土地2021年取得的舊建照來看，容積率拿到281.9%，試算若新推案單價達45萬元，建商就有一定的利潤，而目前區域房價行情已顯著超過此價碼，愛山林買得漂亮，是一筆好投資。

而就賣方的角度，江晁瑄表示，畢竟該地位於蛋白區，且主要是面積廣達4000多坪，總價高，能以33億元脫手也算是不錯的價碼，總結來說是一筆雙贏的交易。

房市專家何世昌表示，目前泰山港泰重劃區大多建案成交單價落在50~60萬元，特定個案最高則衝到70萬元，未來塭仔圳推案價可能在5~7字頭，以本次愛山林的點位來說，鄰捷運站近，基地又夠大，單價5~6字頭沒問題。

▲愛山林購入的33億元泰山土地，臨近機捷A6站、捷運丹鳳站。（圖／記者項瀚攝）

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