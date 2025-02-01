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2024手骨最粗！　神秘自然人近35億買蘆竹1.6萬坪農牧用地

記者項瀚／台北報導

2024年北台灣單筆最貴的2筆純土地交易，分別位於桃園蘆竹、新北泰山，總價都達33億元。前者為工業區農牧用地，最大價值在於未來有望變更為建地；後者則是愛山林購入的帶照土地，商仲分析，對買賣雙方來說交易價格都頗漂亮，達到雙贏局面。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

▲▼ 丹鳳 。（圖／記者項瀚攝）

▲2024年北台灣單筆最貴的2筆純土地交易，分別位於桃園蘆竹、新北泰山。（圖／記者項瀚攝）

據實價登錄資訊，2024年北台灣最貴的純土地交易位於桃園，蘆竹區坑口段土地以34.9億元交易，面積廣達1.59萬坪，換算單價22萬元，為工業區農牧用地。經查謄本，買方是戶籍登記在天母的自然人。

建築師劉獻文解釋，工業區農牧用地最大的價值之一，就是變更為丁種建築用地，以新增廠辦開發，仍會吸引部分買方關注，面積大，總價就容易衝高，而以本次購入單價22萬元來符合行情。不過，他提到變更需經歷不少關卡，包括地政、農業、環保、水利等單位審查。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲2024年北台灣最貴2筆純土地交易整理。（表／記者項瀚製）

另外，2024年北台灣第二高總價純土地交易位於新北，泰山中山段土地以33億元成交，面積4376坪，換算單價75.4萬元，使用分區為商業區。

該土地買方是愛山林（2540）。愛山林表示，該土地位於機捷A6站與捷運丹鳳站中間，地理條件佳，但為帶建照的情況下購入，還要變更產品，重新調整為2~3房，不會那麼快推案。

世邦魏理仕副董事江晁瑄表示，以該土地2021年取得的舊建照來看，容積率拿到281.9%，試算若新推案單價達45萬元，建商就有一定的利潤，而目前區域房價行情已顯著超過此價碼，愛山林買得漂亮，是一筆好投資。

而就賣方的角度，江晁瑄表示，畢竟該地位於蛋白區，且主要是面積廣達4000多坪，總價高，能以33億元脫手也算是不錯的價碼，總結來說是一筆雙贏的交易。

房市專家何世昌表示，目前泰山港泰重劃區大多建案成交單價落在50~60萬元，特定個案最高則衝到70萬元，未來塭仔圳推案價可能在5~7字頭，以本次愛山林的點位來說，鄰捷運站近，基地又夠大，單價5~6字頭沒問題。

▲▼ 丹鳳 。（圖／記者項瀚攝）

▲愛山林購入的33億元泰山土地，臨近機捷A6站、捷運丹鳳站。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

關鍵字：最貴土地土地農牧用地桃園丹鳳泰山愛山林世邦魏理仕江晁瑄建築師劉獻文

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