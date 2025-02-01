台中3「最貴」土地總值110億　名車車廠、貴族幼兒園被踢出七期

▲位在七期文心路的BMW車廠1149坪由新美齊以總價38.83億元吃下，名列2024年第一大土地交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

盤點台中2024年土地總價最高的3筆交易，毫無意外全數落在七期重劃區，3筆合計金額達110.77億元，且都是大塊有地上物的精華土地，專家直言，七期主掌台中政經中心地位難以撼動，即使土地價高難以取得，開發商仍舊勇於搶進。

台中土地熱區除了機捷、14期、13期等重劃區受開發商青睞之外，全年度前三大土地交易皆由七期拿下，其中，台北建商新美齊積極佈局台中市場，繼北屯14期之後，接連出手購入七期、機捷特區等地，後兩者雙雙創下區域地王紀錄。

其中位在七期文心路的BMW車廠1149坪由新美齊以總價38.83億元吃下，名列2024年第一大土地交易。

▲興富發旗下碧江企業買下市政路上知名雙語幼兒園，總價37.94億、面積1331坪，為第二大交易。（圖／記者陳筱惠攝）

第二大土地交易則是興富發旗下碧江企業買下市政路上知名雙語幼兒園，總價37.94億、面積1331坪。

據了解，興富發集團重押台中市政路段整合購地、推案，粗估至少有6塊。過去業界曾戲稱台灣大道幾乎成為興富發推案天下，如今看來市政路頗有接棒之姿。

第三大土地交易則是國聚建設以34億元搶下南七期的「展華花園會館」，總土地面積約1659坪，據了解該地預估將推出2~4房產品，因地點區段條件佳，市場預估開價也將登上8字頭。





▲第三大交易為國聚建設以34億元搶下南七期的「展華花園會館」，總土地面積約1659坪。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲廖香婷指出：「七期土地相當稀有且都具備高容積，也不少摩鐵、幼稚園都成為建商獵地目標，早先聯聚建設大手筆買下緊鄰歌劇院的大都會幼兒園，如今改建為『聯聚理安大廈』，創下台中預售豪宅王，而台中新地王則是寶輝建設以每坪約390萬元拿下的『歐風汽車旅館』，地價撐房價讓七期豪宅龍頭始終不墜。」