為付房貸同時做2份工　夫妻不當房奴「裸辭當背包客」環遊世界

▲夫妻不想當房奴，決定環遊世界。（圖／翻攝自Instagram／brittandmitchworldwide）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一對夫妻因為不想活著只是為了付房貸，2人決定辭掉工作，揹著約9公斤的行李決定去環遊世界，目前已成功在5個月內去過9個國家，計畫要無限期旅行下去。

來自澳洲墨爾本的28歲女子布蘭特妮(Brittany Trovarelli)與丈夫泰勒(Mitchell Taylor)，2人原本為了還房貸，每天努力做著兩份工作，過著辛苦打拼的生活，直到2020年時，夫妻倆原定要到南美洲旅行6個月，計劃卻遭到新冠肺炎影響無法成行。

疫情隔離期間，2人在規劃旅程時又增加了許多想去的景點，導致行程從原定的6個月延長為1年，最後泰勒便提議，既然都要去一年這麼久了，為什麼不乾脆辭職，無限期旅行下去。

這個大膽的想法意外改變2人的生活，布蘭特妮表示，他們目前已經去過菲律賓、越南、柬埔寨、斯里蘭卡、土耳其與歐洲多個國家，計畫玩遍歐洲後要前往美洲旅行。

布蘭特妮不願對外透露目前還剩多少房貸要還，僅表示，他們很幸運找到一名願意長期承租房子的租客，旅行期間也有在網路上經營網路商店和社群平台，讓他們有足夠費用持續旅行下去，目前計畫至少會環遊世界到2025年9月。