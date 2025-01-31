1歐元義大利買廢棄老屋　女「豪砸千萬元裝潢」絕美成果曝

▲女子買下「1歐元老房」。（圖／翻攝自Instagram／meredith.tabbone）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥女子塔伯恩(Meredith Tabbone)2019年以1歐元（約台幣34元）的價格，在義大利西西里島桑布卡(Sambuca di Sicilia)小鎮買了一棟廢棄房屋，近來傳出，在她花費將近5年的時間和心血後，終於把廢棄屋打造成心中的夢想家園。

在芝加哥擔任財務顧問的塔伯恩，2019年因為對家族來源感到好奇，追蹤發現曾祖父在來到美國生活前，一家人曾住在義大利西西里島當地小鎮，當地由於人口外移，許多房屋都是處於破爛廢棄狀態，只要起價1歐元就可以競標購買。

塔伯恩憑著衝動在還沒親眼看過房產前就決定競標，以5,555 歐元（約台幣18萬元）贏得競標，稅後以5,900 歐元（約台幣20萬元）正式獲得房屋，可是她親眼看過房產後，發現房子狀態非常破爛且狹小，所以又以 22,000 歐元（約台幣75萬元）買下隔壁房屋一起改建。

塔伯恩表示，房子裝潢過程中由於突發狀況不斷，最後讓她一共砸下425,000 歐元（約台幣1,453萬元），花了4年多時間，在2023年10月終於把房子完成裝修。

如今，塔伯恩十分滿意她的新家，計畫把房產作為民宿經營，也可用來接待拜訪她的親友。她表示，雖然許多買家對她的房子很有興趣，已經收到很多出價，但她沒有打算賣掉這棟房子。