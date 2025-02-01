大樓傳詭異聲　男目睹「怪臉男住地下室」嚇：都市傳說是真的

▲男子發現有怪人住在地下室中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名男子在大樓內聽到怪聲，與遇到一連串詭異事件，才發現一名奇怪男子居然住在公寓地下室長達好幾周，驚悚故事曝光在網路後爆紅，獲得1百多萬點閱。

28歲男子蘭福德(Wyatt Lanford)在TikTok上拍片分享，他原本一直以為佔屋者(squatter)的故事通常是都市傳說，直到自己也親身經歷到，覺得很恐怖。

原本居住在亞利桑那州弗拉格斯塔夫(Flagstaff)的蘭福德，去年搬到奧勒岡州波特蘭市，他表示，他所住的區域雖然不是高級地段，但也不是糟糕的社區，租金價格實惠還有保全管理，「我們7月搬進來後沒有發生任何事情，一切都很完美，11月時卻突然有了變化」。

蘭福德表示，當時大樓外觀正在進行施工，可能因為這樣才讓奇怪的人闖入，他開始聽到走廊常傳來尖叫聲，甚至像是「野獸咆哮」的奇怪聲音，讓他覺得很害怕，後來又陸續有鄰居的物品失竊，搞得大樓內人心惶惶，某天遛狗時，還目睹一名「長相很奇怪」的男子從大樓地下室出來。

蘭福德表示，後來也有其他住戶反映，在地下室看到奇怪的男人，使得他再也不敢獨自進去地下室，而住戶的包裹和私人物品也常常失竊，如今大樓管理公司已經知道這件事，正在進行調查，並且在公共空間安裝多個攝影機，希望能盡快抓到佔屋男子。