婚禮舉行前男友突送驚喜禮物　女「收到一棟房子」卻氣到悔婚

▲未婚夫擅自買房，讓女子心情複雜。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子接受男友求婚後，在婚禮即將舉行幾周前突然收到對方送的「驚喜禮物」，沒想到收下禮物後讓她心情變得複雜，甚至萌生想要取消婚禮的念頭，貼文在網路上引發討論。

一名30歲女子在國外論壇Reddit上發文，她和32歲未婚夫已經交往3年，訂婚約1年，在籌備已久的婚禮即將舉行前，未婚夫突然送給她一個驚喜禮物，讓她十分意外。

女子表示，未婚夫交給她一個小盒子，她原本以為裡面可能裝著珠寶等小飾品，沒想到打開後竟然是一個鑰匙，原來未婚夫沒有和她討論，擅自買下一棟房子，而且房子還是待裝修的破舊屋。

女子表示，「我仔細思考，發覺這是一筆很巨大的投資，這棟房子需要大量的時間和心力裝修才能住人，而且位置又是在郊區，老實說我不想住在那裡」，更讓她傷心的是，這麼重要的事情未婚夫完全沒有和她討論就擅自決定。

女子和未婚夫商討房子的事情時，未婚夫完全不覺得自己有錯，反而責怪女子小題大作，讓她氣憤之下提出要解除婚約。女子表示，後來未婚夫一直試著連絡她，希望婚禮能夠繼續舉行，但她沒有很想，所以上網詢問網友這個婚該不該結。

文章獲得上千網友討論，許多網友支持原PO決定，「剛結婚壓力本來就很大了，同時還要扛房貸、裝修的財務壓力，感覺這個婚結了也不會開心」、「重點是，他有把你的名字寫在房契中嗎？我猜沒有」、「這麼重要的決定沒有先討論，完全可以理解為什麼你會感覺不舒服」。