社會動盪不安！香港2銀行削減二手房估值　新界、九龍4區房價下降

▲香港銀行將二手房估值調降。（示意圖／資料照）

大陸中心／綜合報導

香港社會動盪不安，銀行估計，房地產可能會因此下跌。目前香港的英國滙豐銀行（HSBS）以及中國銀行已經將新界及九龍的二手房估值調降3.6%，是從2018年10月的首次調降。

綜合外媒報導，香港房價知名的貴，連續9年是世界首位，成為全球生活成本最高的城市中心。然而，因為日前的社會抗議示威，外界認為香港房價正準備下跌，香港最大的2家商業銀行也在網站上將新界及九龍的二手房估值調降3.6%。

中原地產（Centaline Mortgage Broker）董事黃美鳳表示，香港房價在5月份被修正，房屋市場正低迷，屋主們紛紛降價，讓房地產的整體價格也跟著下降。受影響的房屋包括沙田第一城、嘉湖山莊、都會駅商場以及淘大花園，其中，淘大花園一套公寓估值下降3.6%，等於下降623萬港元（約新台幣2480多萬元）。

上一次香港各銀行調降房屋估值是在2018年10月，當時下降20%，就讓90%依賴抵押貸款融資的購屋者成為負資產。不過房屋賣家也將面臨激烈競爭，預計下半年有1.6萬套公寓將出售，房產市場確實受到影響。

全球房地產服務公司仲量聯行（JLL）公布預測，2019年下半年大陸房價中值可能會下跌5%；仲量聯行的董事長曾俊華則說，解決貿易戰及全球經濟放緩的困難，最終將抵消降息抑制買盤情緒的可能性。