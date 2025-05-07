38歲YouTuber當包租婆　高效收租年收127萬

▲網紅Ms. Selena沿著雙北捷運買房，賺價差且穩收租，年收127萬元入袋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

38歲的網紅Ms. Selena（本名：闕詩芹）在YT經營理財節目，8年來她深知人人都想用「被動收入」打造富口袋，其中以投資房地產最穩健，於是錢進房市當起包租婆，「房地產再怎麼跌也不會像股票變成壁紙，是可攻可守的工具。」Selena認為，景氣不好就收租，景氣好時可考慮脫手賺價差；而「沿著捷運買房」是她的投資鐵律，如今在新北以1間公寓合法隔套4單位，加上北市的1間2房產品整層出租，年租金收入127萬元。

「房地產最注重Location（地段），而我的Location就是捷運站，好地段買屋收租，租客源源不絕，等於是『見軌就發』！」Selena走在捷運南港軟體園區站的空橋，南港土生土長的她笑說，自己眼看南港從「黑鄉」（工業區）蛻變為潮城，生活機能齊備，還有雙捷運線（板南線、文湖線）貫穿，更是大加分，「這裡就是我的黃金地段。」

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Selena在附近投資二房小宅出租，5年前鎖定捷運站周邊步行10分鐘以內、距離約800公尺的物件，以總價2,100萬元買下25坪、2房1廳的預售屋，「過個馬路就是中信園區，2023年交屋，我不到1個月就租出去。」

買預售屋的好處是彈性付款，頭期款約10％，再分期支付工程期款，完工後全新裝潢，也可省下大筆翻修費用，當時Selena花50萬元軟裝修、添購設備，就開始招租。

而Selena研究內政部的租金統計發現，新北市的租屋需求更是強勁，像是蘆洲近3年租金漲幅近4％，與三重並列新北市冠軍，於是她鎖定捷運蘆洲站附近，以總價880萬元買下屋齡40年、35坪的公寓3房產品，再花200萬元裝修，「我合法隔套並改造為北歐風、工業風、溫馨風之後，可提高5成租金、達每月1.2萬元～1.8萬元。」算下來每月租金總收益5.8萬元，投報率達6.4％。



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