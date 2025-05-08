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美房市銷售速度創2009年以來最慢！　年減4.2％

▲美國房地產,房屋,住家,吉屋出租。（圖／pixabay）

▲美國房市銷售減緩。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國房市春季旺季開局不利，受制於高房貸利率與整體經濟前景的不確定性，3月成屋銷售量大幅下滑，創下2009年以來同期最低水準。根據美國全國不動產經紀人協會（NAR）最新數據，3月全美成屋銷售年率為402萬戶，較2月下跌5.9％，年減幅亦達2.4％，顯示買氣明顯受限。

此次銷售數據為季節調整後的年化統計，實際成交反映的多為1至2月簽訂的合約，而當時30年期固定房貸平均利率超過7％，直到2月20日之後才穩定低於此門檻。NAR首席經濟學家勞倫斯雲（Lawrence Yun）表示，「高利率造成的可負擔性挑戰，使得買賣雙方行動遲緩，加劇住房流動性歷史性低迷的問題，進一步壓抑了整體社會的經濟流動性。」

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區域方面，3月銷售在各大區均呈現月減態勢，西部地區因房價居高首當其衝，月減幅超過9％，但也是唯一出現年增的地區，主因是洛磯山區一帶就業成長帶動當地買氣。

值得注意的是，儘管銷售減少，市場供給反而同步增加，3月底全美待售成屋數量達133萬戶，年增將近20％，約相當於4個月的供應量。雖較過往有所提升，但仍低於被視為買賣雙方平衡的6個月供需標準。

價格方面雖仍創歷年同期新高，但漲幅趨緩。3月成屋中位售價為40萬3,700美元，僅較去年同期增加2.7％，是自去年8月以來最小的年增幅。自去年12月以來的年增率連續縮小，顯示房價正受到庫存與需求雙弱的雙重壓力。

勞倫斯雲指出，儘管股市與債券市場表現疲軟，住宅不動產價值卻持續創新高，美國家庭在房地產的總資產價值已達52兆美元。按照聯準會資金流動統計，每增加一個百分點的房價，將為家庭資產淨值增加超過5,000億美元。

3月首次購屋者占市場比例為32％，與去年同期持平，仍低於歷史平均的40％。全現金交易比例則從去年同期的28％降至26％，而投資客比例維持在15％。

關鍵字：美國房市房地產北美要聞

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