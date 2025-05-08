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斥3千萬開店　房市求生術：全台首間「房仲+代銷」誕生

▲▼ 全地產 。（圖／記者項瀚攝）

▲全台第一間結合房仲、代銷的門店在今日開幕，位於松山微風百貨對面。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房仲店頭隨處可見，接待中心也是不少，而融合在一起卻從未見過。全台第一間結合房仲、代銷的門店在今日開幕，位於松山微風百貨對面，執行長黃楷鈞分享經營理念，此外他也透露，為了實現代銷級的房仲，砸了相當高的成本。

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台灣街頭上處處可見房仲店頭，接待中心也是不少，但卻不曾看過同時是房仲、代銷的門市，全台第一家結合房仲、代銷的門市「全地產品牌旗艦店」在今（8日）正式開幕，這裡未來除了會是房仲店頭，也會作為新案的接待中心。

「全地產」執行長黃楷鈞過去就有多年房仲經驗，幾年前開設代銷公司承接的第一案「吉祥．如藝」，正是總銷高達130億元的指標大案，也是因為有「大案挹注」，讓他開設了結合代銷、房仲的「全地產品牌旗艦店」。

全地產品牌旗艦店位於復興南路一段，對面就是微風百貨，黃楷鈞受訪時透露：「店面坪數達100多坪，月租金近50萬元，每年就要600萬元，另外為了在店頭展現出代銷質感，還斥資1500萬元裝潢，未來也會給客人精緻的餐點。」

黃楷鈞表示：「自己歷經了房仲、代銷的工作經驗，覺得房仲不能只會做一些基本介紹，而是該有更多的專業，因此我們培訓仲介同仁都是以代銷的規格下去培訓，簡單來說，就是要做到『代銷級的房仲』。」

黃楷鈞透露，「全地產」總員工人數約30人，代銷、房仲雖然開在一起，但財務獨立，代銷會由公司派專案，並配合跑單，而房仲部分也可以介紹客人來代銷案場，獎金拆帳。

▲▼ 全地產 。（圖／記者項瀚攝）

▲「全地產品牌旗艦店」面積上百坪，斥資1500萬元裝潢。（圖／記者項瀚攝）

房市專家何世昌表示，觀察國內房仲行業，跨足代銷事業有成的就是信義房屋，但該代銷規模已頗大，因此走傳統的代銷案場模式，與仲介端有明顯的區隔，只是在人員、銷售通路上更廣泛。

何世昌表示，以「全地產」的模式來說，部分代銷案場可能會設在此處，但這也不代表只能承接該區域的新案，跨足到新北也是可行的，因為部分新北地區鎖定的是台北客，舉例來說，之前三重指標案「潤泰CITY PARK」就是在台北市松山區進行銷售，也還是可以賣很好。

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關鍵字：全地產房仲仲介結合代銷黃楷鈞何世昌微風吉祥如藝

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