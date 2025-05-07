住1樓「未用電梯」卻要繳維修費？過來人曝解方：能拿到優惠

▲一樓住戶要繳交電梯維修費跟樓梯間清潔費嗎？（示意圖／Pexels）

記者王麗琴／綜合報導

一名網友住在華廈一樓，連大樓大門的鑰匙都沒有，根本無權使用電梯，但30年來他仍認命繳納電梯維修費和樓梯間清潔費，不過最近越想越疑惑，好奇一樓住戶要繳交電梯維修費跟樓梯間清潔費嗎？貼文引發討論，不少一樓住戶表示，之前也不願意繳這些費用，但管委會認為只要是社區的一份子，都應繳一樣的管理費；也有網友建議，可以跟管委會協商，很多社區會讓一樓住戶管理費打折。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文指出，「一樓住戶需要繳交電梯維修費跟樓梯間清潔費嗎？還有地下室停車場維修管理費用嗎？」他表示當初沒買大樓地下室的車位，因為在外已有另外買，所以他也沒有大樓鑰匙，不能進一樓大門，也沒辦法搭電梯，但30年來仍認命繳納電梯維修費和樓梯間清潔費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，這幾年因為停車場修繕費用增加，他越想越覺得不對，「搭不了電梯也進不了停車場，以上都無使用權，為何要繳納？我是要請房客繳納，還是我自己要負責？」

貼文曝光引發熱議，多數網友認為，住戶雖住一樓用不到電梯，但仍要分擔公設費用，「公共設施全體住戶都能使用，至於要不要使用那是你的問題，大樓運作就是這樣的」、「一樓電梯費用已是萬年問題，對於管理費有問題，一開始就避開集合住宅。」「其實只要是公設就是全體住戶要均攤，不管是電梯維修保養費還是地下室到頂樓清潔費，你住一樓，車子又停外面，你就是會不爽繳，大家都一樣。」

也有不少一樓住戶提供解方，「我們家也一樣，沒有大樓鑰匙，我爸去申請自來水獨立水表後，就跟管委會協商管理費打折」、「有些大樓管委會給一樓店舖或住戶管理費打8折」、「很多社區了解一樓的住戶使用電梯頻率少，有給予優惠，但需要透過區分所有權人會議決議。」