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憂台幣升值衝擊房市　代銷大老群籲政策鬆綁

▲▼ 代銷大老們 。（圖／記者項瀚攝）

▲左起：甲桂林總經理陳衍豪、創意家行銷董事長王明正、新聯陽副董事長林徹人、愛山林副董事長張境在。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市代銷公會舉行 「2025台灣經濟與房市論壇」，會前4位重量級代銷大老接受媒體訪問，包括創意家行銷董事長王明正、愛山林副董事長張境在、新聯陽副董事長林徹人、甲桂林總經理陳衍豪，一同分享對房市的看法以及政策呼籲。

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創意家董事長王明正表示：「去年919第七波選擇性信用管制後，衝擊房市市況，如今又碰上川普關稅，房市比去年底更差，未來房市景氣復甦的時間點，大概就是談判結果定案的時候。」

面對近來台幣狂升，王明正表示：「匯率升，對內需產業一定是好的，對房地產也會比較好，但擔心的是，中長期仍存在影響出口產業的隱憂，若真如此，影響經濟，內需市場、房市也會收到衝擊。」

王明正建議：「當前政府應馬上，針對房市管控政策進行鬆綁，像是選擇性信用管制，超前部署，就是吃保健食品一樣，預防勝於治療。」

另外，王明正提到：「政府選擇性信用管制七波打下去，讓大家都只能推非常小坪數的鴿子籠，住在裡面很不舒服、對身體也不好，但這就好像是被政府政策逼著的選擇。」

愛山林副董事長張境在則強調呼籲房貸資金面，他表示：「現在買方已幾乎都是自用客戶，年輕人買新房成家、以及有實質換屋需求的客戶，都面臨借錢困難的困境，這是我們在第一線市場上接觸客戶的心聲。」

展望未來市況，甲桂林總經理陳衍豪相對樂觀，他表示：「過去川普1.0的時候，大家也是很害怕，覺得快要崩下來了，但事實上4年過去，全世界經濟股市創高，而這波2.0可能也有一些脈絡可循，要繼續觀察，像是台股已回補先前關稅風暴的缺口，觀察有越來越多的購屋客出來了，價格也見到下跌。」

至於新案價格方面，新聯陽副董事長林徹人表示：「整體來看價格沒有下跌，現在就是行情價，而現在的行情價大部分不高於去年，但仍有一些個案在創高，北中南都有，這就是回歸個案表現了。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲代銷大老談話重點。（表／記者項瀚製）

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關鍵字：甲桂林陳衍豪創意家王明正新聯陽林徹人愛山林張境在代銷台北市代銷公會

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