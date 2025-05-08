憂台幣升值衝擊房市　代銷大老群籲政策鬆綁

▲左起：甲桂林總經理陳衍豪、創意家行銷董事長王明正、新聯陽副董事長林徹人、愛山林副董事長張境在。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市代銷公會舉行 「2025台灣經濟與房市論壇」，會前4位重量級代銷大老接受媒體訪問，包括創意家行銷董事長王明正、愛山林副董事長張境在、新聯陽副董事長林徹人、甲桂林總經理陳衍豪，一同分享對房市的看法以及政策呼籲。

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創意家董事長王明正表示：「去年919第七波選擇性信用管制後，衝擊房市市況，如今又碰上川普關稅，房市比去年底更差，未來房市景氣復甦的時間點，大概就是談判結果定案的時候。」

面對近來台幣狂升，王明正表示：「匯率升，對內需產業一定是好的，對房地產也會比較好，但擔心的是，中長期仍存在影響出口產業的隱憂，若真如此，影響經濟，內需市場、房市也會收到衝擊。」

王明正建議：「當前政府應馬上，針對房市管控政策進行鬆綁，像是選擇性信用管制，超前部署，就是吃保健食品一樣，預防勝於治療。」

另外，王明正提到：「政府選擇性信用管制七波打下去，讓大家都只能推非常小坪數的鴿子籠，住在裡面很不舒服、對身體也不好，但這就好像是被政府政策逼著的選擇。」

愛山林副董事長張境在則強調呼籲房貸資金面，他表示：「現在買方已幾乎都是自用客戶，年輕人買新房成家、以及有實質換屋需求的客戶，都面臨借錢困難的困境，這是我們在第一線市場上接觸客戶的心聲。」

展望未來市況，甲桂林總經理陳衍豪相對樂觀，他表示：「過去川普1.0的時候，大家也是很害怕，覺得快要崩下來了，但事實上4年過去，全世界經濟股市創高，而這波2.0可能也有一些脈絡可循，要繼續觀察，像是台股已回補先前關稅風暴的缺口，觀察有越來越多的購屋客出來了，價格也見到下跌。」

至於新案價格方面，新聯陽副董事長林徹人表示：「整體來看價格沒有下跌，現在就是行情價，而現在的行情價大部分不高於去年，但仍有一些個案在創高，北中南都有，這就是回歸個案表現了。」

▲代銷大老談話重點。（表／記者項瀚製）

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