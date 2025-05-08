買老房裝潢「木作拆開全白蟻」！前屋主辯：簽約約好按現況交屋

▲潘女進行木作裝潢時，赫然發現屋內遭大量白蟻蛀蝕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名潘姓女子111年1月透過仲介與謝姓女子簽訂不動產買賣契約書，以新台幣750萬價格購入一處位於3樓的房屋，未料後續進行木作裝潢時，赫然發現屋內遭到大量白蟻蛀蝕，經通知後謝女只願負擔除蟻費用；潘女因此提告，並求償修復費用42萬6574元、以及租金支出9000元等。新北地院審理後，判處謝女應給付潘女新台幣34萬0937元為適當。可上訴。

判決書指出，潘女111年1月購入該屋後，於8月進行木作裝潢時，發現天花板等處遭到白蟻蛀蝕，請除蟻公司前來勘查後，發現不只天花板，房間內櫃體、隔板及門框多處都有白蟻蹤跡，因此立即委請房仲通知原屋主謝女處理；為謝女只願負擔除蟻費用，而不願協商解決。潘女認為，該屋既遭白蟻嚴重蛀蝕，而存有物之瑕疵，導致她須僱工將白蟻蛀蝕部分拆除並重新木作裝潢，因此提告求償修復費用42萬6574元、及修繕期間的租屋支出9000元，合計43萬5574元。

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對此謝女則辯稱，當初雙方簽約時有約定「按現況交屋」，已經免除她的「瑕疵擔保責任」；而她在房屋現況說明書中勾選未有白蟻蟲害一節，是她持有該屋期間從未發現有白蟻，並非故意不告知瑕疵。謝女還質疑，潘女在房屋完成點交後超過4個半月才開始檢查，應認已視為承認其所受領之物，不得主張物之瑕疵擔保，縱使法官認定該屋存有白蟻蛀蝕之瑕疵，她至多僅須負擔折舊後之費用、即16萬0778元作為賠償範圍。

而擁有多年除蟲經驗的業者陳男向法官證稱，潘女原本想保留部分舊有木作，但木工在拆除時就發現活體白蟻，因此立即停工並請他到場檢視。陳男現場發現白蟻的排泄物蟻泥，且該屋非常老舊，判斷是在早期有紛飛的白蟻入侵房屋開始擴散築巢，從侵入到築巢蟻穴至少需半年以上的時間，築巢後再擴散又需要好幾年的時間，根據他的經驗判斷，要擴散到如此規模需要好幾年，雖然他無法肯定需要幾年，但絕對不是短時間或幾個月內就能形成。

新北地院法官審酌，潘女發現白蟻後即於合理時間內通知謝女，謝應負瑕疵擔保責任；另由鑑定單位評估損害回復原狀之合理修繕工程項目、內容及方法，合計工程總費用為37萬4543元，算上折舊後，以33萬2537元為適當；另施工期間的房屋租金損害則計為8400元，合計判處謝女應賠償34萬0937元為適當。全案仍可上訴。