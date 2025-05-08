【廣編】所有不可能都已經實現！「禾懋花園」全新完工盛大公開

▲「禾懋花園」立足雲林斗六地段核心，周邊擁有縣政特區、雲科大、台大醫院、公園等。

圖、文／欣湛然建設提供

深耕房地產市場超過40年、以高品質建築實力著稱的欣湛然建設，近期將其豐富的開發經驗帶往雲林，於斗六市仁愛路縣政核心地段推出全新力作「禾懋花園」。該案主力產品為79至86坪的電梯別墅，憑藉地段優勢與差異化產品規劃，吸引在地企業主、教授、換屋族群目光，成為斗六房市的新熱點。

「禾懋花園」位於斗六市仁愛路，周邊圍繞雲林縣政府、縣議會等核心機關所在地，再加上雲科大文教園區、芭蕉湖水岸、膨鼠公園，是雲林難得一見的行政、交通、商業、文教的主場。欣湛然建設看好此區的發展潛力與地段價值，打造「禾懋花園」為基地面積約1173坪的封閉式別墅社區，社區內約有190坪的大尺度中庭綠化空間，全區採嚴密的封閉式設計搭配門禁系統，為住戶的隱私與安全提供最全面的保障。

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「禾懋花園」以79至86坪電梯別墅滿足三代同堂的家庭需求。大面寬客廳成為家人共享歡聚的核心，五大套房設計滿足每位成員的隱私與舒適需求。靈活次臥空間可作長輩房、遊戲間或書房等多功能應用。每戶同時擁有舒適露台空間，作為戶外休憩、景觀花園、親子遊戲區或私人瑜珈場域等，雙車位設計解決多車需求。在建材選用採豪宅規格，配置德國SERNTA電梯，廚房配備櫻花全系列高機能廚具，衛浴則選用日本TOTO品牌，大幅提升居家質感與舒適度。此番規劃不僅回應雲林在地高端客層對居住品質的期待，更將北部市場的豪宅經驗成功複製至雲林，拉高區域住宅產品的整體水準，樹立斗六新一代豪宅標竿。

銷售專線：05-5376111

接待地址：雲林斗六市仁愛路139號

預約網址：https://garden-villa.wooostock.com/