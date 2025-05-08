離台北精華區遠「為何選住淡水？」　網曝1原因：雙北去哪裡找

▲每逢假日，都有不少人會到淡水走走。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

若在台北工作，住在淡水可能就要花比較長的時間通勤，因此近日就有網友好奇，如果是住在板橋、三重等處，離台北精華區還算近，但為什麼淡水也能吸引這麼人居住呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「淡水這麼遠都是誰在住的」為標題發文，提到住在在淡水的人其實不少，但他納悶的是，不論是板橋、中和、永和、三重、新莊、汐止還是新店，離台北市的精華區都算近，但淡水則有一段距離，選擇住在淡水通常是什麼原因？

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貼文曝光後，底下網友直言，「便宜治百病」、「我啊，買淡水便宜，又會漲，紅樹林這邊看河景不錯」、「我以前住士林，現在超貴，只買淡水」、「原住戶跟沒錢的人」、「買不起的人」、「淡海房價真的很親民，這個價格雙北你去哪裡找」。

也有一些網友回應，「我很喜歡淡水，但冬天一定很濕冷，但是淡水就是讓人有渡假的感覺」、「遠近是相對概念，又不是人人需要去市中心上班」、「我同學在關渡上班，就住淡海，很近」、「有時間的人」、「我沒事就喜歡往淡水跑，真是個好地方，但是要住在那裡還是需要一點勇氣，尤其是塞車的時候」。