年薪百萬！她想買2房生孩　男友嗆「台北套房擠一擠就好」：太虛榮

▲男生主張婚後買套房，「擠一擠生活就好」。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，大學閨蜜和男友談婚論嫁，卻在買房問題上卡關。女生認為房子可以買稍遠、便宜一點，接受通勤，但男生堅持要住台北市，不想浪費時間通勤，甚至覺得買個小套房擠一擠就好。但考量未來會生小孩，希望至少有一房或兩房一廳，但男生覺得沒必要，認為女生太虛榮，甚至提議繼續各租各的房子。

一名網友在Dcard透露，大學同學與男友有意結婚，卻在買房問題上遲遲無法達成共識。兩人年薪都100萬左右，存款加起來約1000萬，目前各自租屋，女生在新莊，男生在台北市。

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女方認為買房可以稍微遠一點，房價較便宜，通勤也可以接受，但男方覺得通勤浪費時間，堅持要買台北市的房子，並主張買個小套房「擠一擠」就好，反正客廳不一定會用到，沒廚房就吃外面。

總而言之，男方覺得另一半虛榮，只想住貴的房子，甚至脫口而出「各自租套房算了！」

對此，同學向原PO求問看法，「真的是我太虛榮嗎？」畢竟以後可能會生兒育女，沒辦法想像和小孩擠一間套房到小孩長大的場景，聞言，原PO坦言不敢想像。

由於原PO也沒有買房經驗，也不知道該如何給意見，因此好奇詢問大家看法，「結婚初期的房型該怎麼選？」

底下網友熱議，「小孩要在旁邊擠一擠到幾歲？夫妻都不用做愛嗎？小朋友長大也要隱私的阿」、「有意生孩子確實不太適合套房，感覺整體狀況是房價和地點喬不定，覺得結婚先暫緩，關於買房的話題也可以慢慢聊，給雙方各自一些思考空間」、「如果要生小孩的話，至少要買2房1廳的房子加汽車車位，因為小孩也需要一個他自己的個人空間...建議繼續租房維持現狀不結婚才是最好的選擇，否則朋友將會和男方發生更多衝突和糾紛」。