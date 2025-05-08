傳寶咖咖砸17億搶地　豐原老牌駕訓班點頭成交

▲位於豐原廟東商圈旁的新豐田駕訓班，驚傳被寶佳機構取得，成為在地談資。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於豐原廟東商圈旁的新豐田駕訓班，驚傳被寶佳機構取得這片約1700坪土地，且以單價94~100萬元間，總價約17億元交易成功。而該消息不僅讓廟東夜市的攤商成為飯後談資，在地房仲討論度也相當高。

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位於豐原廟東商圈旁的新豐田駕訓班在地歷史悠久，在門口的招牌更有原「豐田駕訓班」字樣，據悉當初是縣市合併後，才改名爲「新豐田駕訓班」，該地三面臨路，合計約1700坪土地。

據傳，寶佳機構以單價94~100萬元間，總價約17億元交易完成，有巢氏房屋豐原中正潤元加盟店店長周建中則說：「繼大華建設日前標售單價101萬元的商業地已經開工，這塊土地方正、產權單一，位置距離豐原鬧區近，周邊興建的新建案，5年前取得土地成本約7、80萬元，這塊雖然是『跳空價』但資金雄厚的大建商，也確實不手軟。」

▲「新豐田駕訓班」，該地三面臨路，合計約1700坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

知情人士透露：「該地地主並不算太複雜，應該會是在年底交地，建商有望在明年初就能推案。」

該地鄰近將於7月正式營運的「豐原國民暨兒童運動中心」，近期周邊新案「慶山明仁」成交均價也來到48.6萬元，另外葫蘆墩開發推出的「葫蘆墩Golden Park」基地位於葫蘆墩公園前，推出21~31坪、2~3房產品，在市況相對冷清下，3房產品銷況優於2房。

▲▼豐原地區目前仍以自住買盤爲大宗，行情突破4字頭大關，近期亞大、豐富專案、捷運利多發酵。（圖／記者陳筱惠攝）

葫蘆墩建設副總盧毓倫指出：「豐原地區目前仍以自住買盤爲大宗，行情突破4字頭大關，尤其是豐原區在市況走強時，房市穩健向上不會爆衝，但市況走弱時，豐原剛需仍撐盤也不會大落，是一個相較大台中其他區域相對特殊的地方。」

盧毓倫表示：「目前豐原區對房市的支撐性相當足夠，包含亞洲大學重金投資逾55億元推動『豐富專案』進度在線，捷運議題的發酵，等於將替豐原區創立一個新的商圈型態，而近期大型開發商進駐豐原，也讓房地價格進一步推升。」

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