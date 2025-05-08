買不起台北套房！月薪3萬公務員「想南調高雄」嘆：求居住正義

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有北部公務員日前發文感嘆，他年紀已過三十，住在台北某菜市場的老公寓裡，目前從事公職書記工作，每月收入僅三萬多，即使不婚不生不買車也不需給孝親費，但台北連套房動輒8、900萬，根本無法負擔。原PO就考慮將來要轉調高雄，話題引發熱議。

這位網友在Dcard發文，文中先交代自己的情況，後來某天查了高雄套房的實價登錄，發現有些中古套房開價在一百多萬左右，感覺這才是自己收入能負擔得起的房價。他便考慮，若將來沒繼承家裡台北老公寓的話，要靠自己的力量買房的話，就轉調高雄，「起碼可以自己買房住，實現居住正義。」

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話題引發議論，不少人也感嘆雙北房價高到讓一般人難以負擔，也認同原PO考慮往其他縣市發展的想法，除了高雄之外，還提出其他可考慮的縣市，「基隆不錯啊，到底堅持雙北幹嘛」、「可以來台東工作，蠻舒服的」、「不要硬撐在雙北，已經全員逃走中，吸引不到年輕人了。」

另外，對於原PO想到高雄買房的想法，眾人看法不一，「可以啊！在高雄對象也找個公務員，以南部來講，收入算是不錯的」、「公務員就是要來高雄，至少買得起市區房。可能舊或小一點，但至少買得起。」也有網友提醒，近年高雄的房價上漲幅度快，還是多考慮評估才好，「現在來高雄也買不起了。」