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獨／超噁！陽光男欠租1年警方破門　房東怒：套房變成垃圾山

記者陳筱惠／台中報導

位於台中清泉岡附近，陳姓房東在去年3月將房子租給一位30多歲、看似相當陽光的男子，不過這竟是惡夢的開始，5月過後該男子開始繳租不正常、水電費都沒繳，且訊息已讀不回，最後房東寄出存證信函、上法院，終於帶著警察強制執行趕人，但誇張的是，開門進到屋內才發現，垃圾已經堆滿整個房子，一旁甚至還有疑似用飲料寶特瓶裝的一瓶瓶尿液。

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▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲陽光男欠租1年警方破門，但誇張的是進到屋內才發現，垃圾已經堆滿整個房子，一旁甚至還有疑似用飲料寶特瓶裝的一瓶瓶尿液。（圖／房東提供）

房東女兒陳小姐說：「這間套房我自己親手整理，可以看到之前的照片，是相當乾淨也有設計感的，可是才過1年，這間套房已經變成垃圾場！我們怎麼會遇到這樣的惡房客，就像是生了一個小孩，一年後面目全非。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼這間套房出租前相當乾淨也有設計感，現在卻被惡房客糟蹋到只認得出星球椅 。（圖／房東提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，該名來自台東縣的租客林男，年僅36歲，從房東提供的照片看來是個帥氣的陽光男孩，但據房東女兒口述，去年3月份林男透過網路來租房，看到這間約10坪的套房，租金1萬1500元，但因經濟情況不佳，林男因此要求押金先給1個月，並表示「會在後續房租內補齊」。

豈料，自4月起林男的房租就開始不正常，不是奇怪的金額就是短缺，最誇張的是到第四個月起就開始擺爛不繳租，且每月給的理由為「家人過世」要回家處理，老房東認為每個人都有難處，也給了方便。

直到半年前房東女兒驚覺租客已經8個月沒繳租，開始催繳後才發現，林男不僅有前科，更可怕的是他過去也有租屋糾紛，在催繳無果後，房東女兒決定訴諸法律，包含存證信函、上法院開庭，半年下來身心俱疲，法院終於在近日判決出爐，讓房東帶著警察強制執行，將租客請出去。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼打開套房的一瞬間，不僅房東，連警察都傻眼，滿滿的垃圾堆積，原本寬敞的空間已經消失。（圖／房東提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而打開套房的一瞬間，不僅房東，連警察都傻眼，滿滿的垃圾堆積，原本寬敞的空間已經消失，只剩一張星球椅勉強看得出居住人的使用痕跡，更誇張的是，滿山滿谷的垃圾中，還有一瓶瓶寶特瓶裝著黃色液體，在那座小山之中格外顯眼。

陳小姐說：「我真的覺得房東很弱勢，因為顧及租客的人權，我們也不能斷水斷電，對方擺爛，連電費都是我們繳的，經過行政程序光訴訟就花半年了，我覺得房東真的很可憐，有這樣的惡房客，給了方便變成這樣，對人性很失望，也希望不要再有房東受到傷害。」粗估計算，包含水電費與房租以及清運費用，房東損失超過20萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房東表示該名來自台東縣的租客林男，年僅36歲，看來是個帥氣的陽光男孩。（圖／房東提供）

對此，21世紀不動產資深經理沈政興就建議房東：「挑選房客部分，除了出示身分證件外，也能暗中觀察房客是否行為舉止異常，更需要請房客提供『在職證明』，確保未來繳租的能力。以該案例來說，租屋通常是2個月押金，但租客僅願意支付1個月押金時，就應該要考慮拒絕出租。」

另外沈政興也提醒房東們：「有些租客看似正常，但實際上在出租前最好查詢承租人是否有前科紀錄，可以使用司法院的判決書系統，出租前多花2天查證，就能避免像這樣損失超過1年租金的狀況。」

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關鍵字：惡房客房租拖欠垃圾堆積台中房東

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