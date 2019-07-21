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笨鳥慢飛晉級店長　邱創顯2年買下內湖千萬房

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▲▼信義房屋南港重劃店經理邱創顯。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋南港重劃店店長邱創顯。（圖／信義房屋提供）

記者黃靖惠／綜合報導

「笨鳥慢飛更要勤能補拙」信義房屋南港重劃店長邱創顯，踏入社會的第一份工作是房屋仲介，至今已從業7年多，他自嘲，起步緩慢需要更多時間達標、甚至曾被詢問是否適合房仲一職，但始終憑藉著「永不放棄」的精神咬牙撐過，如今也在內湖擁有千萬住房，且晉身為人夫，一路從菜鳥晉升為店長，仍懷抱著滿滿熱情。

邱創顯今年32歲，畢業於中山大學應用數學系，退伍後未選擇進入科技產業，或從事教職，則是到了信義房屋當起房屋仲介，目前累計7年半的資歷，如今是南港重劃區店的店長。

他回憶，自己擔任房仲菜鳥的時光，隻身北上借住親戚家中，原以為能如求學時期一路順遂，沒想到第一關「開發陌生客戶」這個關卡就被打槍，別人平均一個月能找到顧客，但自己拖了近兩三個月時間才完成，一度被店長面談是否「適合這份工作」。

▼信房屋南港重劃店店長邱創顯。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼信房屋南港重劃店店長邱創顯。（圖／記者黃靖惠攝）

回憶那段苦澀的工作經歷，他表示，經常績效掛蛋，且摸不清方向，一度認為「房仲工作可能是人生中最大的鐵板」，經常在騎車回家的路上流淚，不過仍舊沒放棄這份工作，反而激起要突破難關的決心，付出比其他同事多兩倍的時間，走訪大街小巷、累積人脈。

他笑說，經常忙到凌晨才騎車回家，因為笨鳥慢飛更要「勤能補拙」，自己從小到大經歷平順、家中經濟尚可，且求學之路平穩，對於挫折的印象很模糊，直到踏入房仲一職才深刻體會到，什麼是人生摔了一大跤，因為不但要熟悉全新環境，且有績效及成交的壓力。

但他最後發現，「保持好奇心、求知慾望」，對周圍的人事物保持好奇，了解為何有些人會這麼好的原因，再來是不斷與客戶保持溝通、聯繫，直到雙方擁有信任感，業主才算真正地放心交給你管理，那之後摩擦就成功減少一半。

他踏入房仲一途兩年時間，成功累積財富，先後在內湖買下第一套房，並成功晉升人夫，更曾經創下單月服務5個客戶買賣成交，替店業績達250萬元的績效。

從業7年半從未萌生離職念頭，他笑談，一路支撐自己的是「工作的成就感」，與顧客溝通的藝術、買賣成交的績效，甚至培育新進同仁等都是項新挑戰，而自己都抱持著「永不放棄」的精神，一一地越過這些難關往前方邁進。

不過他也感嘆，「房仲工作看盡人生百態」，雖然自己喜歡與人接觸、透過交談、溝通的過程窺探對方的成功經驗，但是不時也會接觸到令人感慨的家庭紛爭或者是人情冷暖。

他回憶，曾有名中小型企業老闆因公司資金缺口，以為賣掉手中不動產能夠維持營運，未料最後經商失敗並罹病，短短一年內爆瘦30公斤，最後妻離子散，陪同他到錢莊整併財務，沒想到一年後就去世了。

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