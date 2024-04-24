長輩能買房　他檢討年輕人「先控制慾望吧」：自己的問題

▲原PO檢討年輕人要控制慾望。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「連自己都無法控制自己，還談什麼買房？」有網友日前貼出一張表格，上面列出父輩與年輕人在花錢方面的差別，像是長輩都喝水，年輕人則喝連鎖咖啡、手搖飲，並檢討年輕一輩買不起房，「不要一直喊說買不起房，要政府打房。先控制自己的慾望吧！」貼文引發議論。

有網友在爆廢1公社貼出一張「為什麼父輩能存到錢，而我們不能？」的表格，上面列出喝水、吃飯、洗澡、觀念等項目，後面則是長輩和年輕人的差別。例如喝水，長輩只喝白開水，年輕人會喝連鎖咖啡、手搖飲；吃飯的話，長輩只求吃飽，年輕人會想吃各種好料，火鍋、日式料理、韓式烤肉、西餐、下午茶等等。

在觀念部分，長輩會認為「不能苦了孩子」，年輕人覺得「不能苦了自己」；存錢想法，長輩是「存些錢，以防萬一」，年輕人是「不夠用還想存錢？萬一明天怎麼了…」；賺錢的價值觀，長輩是賺了錢「給兒女買房買車」，年輕人是「兒孫自有兒孫福，沒有兒孫我享福」。

原PO就在文中檢討年輕人物慾太重，「不要一直喊說買不起房，要政府打房，先控制自己的慾望吧！」指責年輕人連自己的慾望都無法控制，還談什麼買房，「是不是想說等老人都走了，房子免費領？」

看到貼文後，底下網友不禁搖頭，「省了這些也買不起隨便就破千萬元的誇張房價，我已經戒菸很久了，也沒有看到存到什麼小錢」、「物價一樣嗎？房價一樣嗎？」「我的行為已經落在長輩這欄了，但我還是買不起房…」、「奇文共賞，房價的漲幅根本不符合市場上的供需法則。」

還有人直呼，「可是我三十歲，過著右邊的生活買了四間房」、「雖然說我是父母輩的年紀，但也過年輕人那排的生活，一樣有二間房」、「房價太高、薪資成長幅度太低，不是每個人都那麼會賺錢」、「我爸二十九年次的，以前也沒這麼省，還常常跑酒家，房子是阿公留下的」、「你講的只對一半，另外一半是你沒提到的物價，及超不合理的房價。」