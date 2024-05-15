愛打麻將噪音惹怒鄰挨罰！　男買電動桌喊冤：下面墊4層防護

▲張男表示自己已經購入電動麻將桌，還在下方墊4層防護，但仍被投訴太吵。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／台中報導

台中一名張姓男子遭鄰居控訴，時常在15樓住家打麻將，不時傳來麻將洗牌碰撞聲、講話吵鬧聲、以及走路震動聲響，經報警處理後，警方依《社會秩序維護法》裁罰新台幣1000元罰鍰。張男不服聲明異議；台中地院法官審酌，社區管委會先前就已有製發勸導通知單予張男，加上錄音光碟及現場員警佐證，因此認定裁罰於法並無不合，駁回張男異議。

原處分指出，張男於112年8月2日起至113年2月11日期間，於台中市某社區15樓住處時常不定時製造麻將聲、人講話吵鬧聲、走路震動聲等噪音，妨害公眾安寧，經鄰居報警後，警方到場後依《社會秩序維護法》裁罰新台幣1000元罰鍰。

張男不服聲明異議，表示他平時在家都穿膠鞋，為了避免噪音還購入電動麻將桌，並在下方墊地毯、瑜珈墊、打鼓墊、塑膠墊等4層防護，也沒有走路發出聲響影響他人，且自從112年11月起使用電動麻將桌以來均未曾接獲管理室通知有關音量問題，只有該戶報警的鄰居反映噪音，但警察到場後並未發現他家中有噪音情形，在未查證的情況下，即聽聞陳情人(報警鄰居)、以及10樓住戶說法開罰。張男並稱，陳情人與10樓住戶是好友，且他與10樓住戶先前開會時曾有口頭爭執，10樓與15樓相聚5層樓，就算聽到噪音也無法證明是從他家中傳出，認為證詞有偏頗，警方據此開罰處分不當，請求撤銷。

對此，法官勘驗陳情人提供的錄音檔案，確實有錄到摩擦生、碰撞聲、扣扣聲響等環境音，音量雖非巨大，但顯已達到妨害公眾安寧程度；且除10樓住戶外，同層住戶亦表示有聽到麻將聲、13樓住戶也有聽聞樓上傳來人聲喧嘩。此外，法官還發現社區管委會曾於112年12月26日製發勸導通知單予張男，勘驗管委會通知書、噪音紀錄、以及警方職務報告、錄音檔案等，勘認張男製造噪音影響他人生活安寧屬實，裁罰1000元罰鍰於法並無不合，因此駁回張男請求。不得抗告。