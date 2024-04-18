隨時隨地都在看屋　女星台北市擁4房

▲鍾欣怡用房地產來守住自己辛苦賺來的財富。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文鏡週刊

演員出身、現在身兼主持人及KOL身分的鍾欣怡，雖然外表有著公主長相的精緻樣，但實際上她卻吃苦耐勞、並有著不服輸的性格。與知名製作人孫樂欣結婚後，夫妻倆積極在台北市購屋、利用房產守財，鍾欣怡說，用女生的眼光選屋買屋，不怕沒房客。

「我不講話時總會被誤認為是有公主病的女生，但真不那樣，我做起事來超像男人！」演員出身、現在身兼主持人及KOL身分的鍾欣怡邊用雙手捲起袖子，想詮釋自己像男人工作時的樣子，「現在看起來很幸福的生活，完全是苦出來的。」

演藝圈工作超過20年，當年台視戲劇《雨後驕陽》讓鍾欣怡一炮而紅，她透露，之後還有兩部戲劇作品都是第一女主角的邀約，她卻決定與知名節目製作人孫樂欣結婚生子，暫別演藝圈。

生完小孩後，她積極在臉書上開直播與粉絲聊保養、育兒，一週後就吸引國際知名保養品牌上門，希望她能直播銷售，其他品牌也慕名而來，曾一口氣接到10個代言商品，年收入超過千萬。至今她仍是許多國際保養品牌指定合作藝人，穩坐一姐地位。

▲鍾欣怡靠臉書直播帶貨，為自己創造千萬元年收。（示意畫面，圖中非銷售物品）

能夠成功轉換跑道，鍾欣怡認為，是因為她比別人勇敢、也更努力一點。現在她與孫樂欣共同擁有台北市4間房產，月收租超過10萬元，未來計畫傳承給小孩，或者老後自住。

因為過往在外租屋的日子，讓鍾欣怡深知女生的租屋需求相對嚴謹，所以每次買房時，都是以女生的需求出發。例如捷運站步行5分鐘內要到、20年電梯大樓、要有管理員，附近有超市、傳統市場等，「買入後內部會重新整修，月租金大概在3萬元左右，雖然貴一些，但能招來優質好房客與我們簽長約。」

▲想優先找到好物件，與仲介維持關係絕對必要。

鍾欣怡與孫樂欣透露，他們兩夫妻隨時隨地都在看屋，孩子還小時，甚至抱著孩子一起去看屋，一年至少看超過百間房子，也與房仲搏出好感情，實際成交過幾次後，就成為房仲VIP，能優先看到還沒釋出到市場上的好房。

很難想像現在鍾欣怡優渥的生活，是過去苦出來、餓出來的累積。鍾欣怡說，高中時父親經商失敗、家道中落，房子被法拍，全家人連夜搬家，高中還是媽媽四處借貸、甚至走當鋪籌學費才唸完。畢業後，她就到演藝圈努力試鏡，第一個10年她將所有收入交給媽媽還清負債，2014年與孫樂欣結婚後，兩人才慢慢累積存款，用買房守住所有賺來的收入。

鍾欣怡投資小檔案

出生1982年

現職：演員、主持人、直播KOL

學歷：私立光仁高中音樂班

經歷演出作品：《麻辣鮮師》《雨後驕陽》，威寶電信系列廣告、國際知名保養品牌直播電商指名合作藝人

家庭：夫為知名製作人孫樂欣，育有1女1子

買房心法

以台北市中正、大安、內湖3區15至20坪獨立套房，或20至30坪的2房產品為主；挑20年左右電梯

樓、有管理員，捷運站步行5分鐘內到達，生活機能佳的物件

成為房仲的VIP客戶，能優先看到尚未釋出市場的好物件；查看實價登錄行情，找出開價約高出實價登錄行情1％的賣家洽談

租客挑願意簽2年約、工作穩定的上班族，看屋時驗名片、身分證件

更多鏡週刊報導

【名人理財】不甘家道中落房子遭法拍 鍾欣怡擁4房翻身變包租婆

【女星用房產守財2】家道中落公主落難 她誓言把房子一間間買回來

【名人理財】滿手10億現金好牌 486先生挑百年企業安穩賺