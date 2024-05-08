不是磨石子！現在裝潢地板很少用「1石材」？網笑了：這種都40年↑

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許凱彰攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少老房子都是用石材鋪室內地板，一名網友就說，自己老家的地板以前就是用綠色花紋的石材鋪的，但他觀察了一下現在房子的裝潢，發現大多數的人現在都改用看起來較乾淨的磁磚，要有大理石的感覺，讓他好奇為何有這種差異？文章曝光掀起討論。

原PO在PTT發文表示，近來在某個店家看到地板是墨綠色和淺綠色的石材拼接而成的，看起來像是蛇紋石的紋路，讓他想起以前之前老家地板也是類似的裝潢。但他發現現在似乎越來越少人用這種石材，通常要到室外才比較常看到，「現在感覺新房子的磁磚都差不多，都要搞一個很像大理石的感覺，好像現在也很少用馬賽克磁磚了」，讓他好奇為什麼會出現改變？

▲原PO表示，現在很少看到這種地板。（圖／翻攝自PTT）



不少人直指缺點，「醜又看起來冰冷，也不耐磨防滑」、「比碎石子還醜」、「家具不夠高級會不好駕馭」、「醜，老派裝潢代表」、「搞剛（麻煩）又不好看」、「醜到哭」、「髒髒的感覺又冰冷」、「基本就是醜」、「貴、醜、觸感差，用了等於告訴別人我是盤子」。

還有人認為，這是比較早期的流行，「很正常啊，房子看內外建材，大致就能猜出是幾年的房子，建材與審美觀，空間設計觀念是一個時期一個時期的演變，你這個大概40年左右的房子」、「這個石材叫蛇紋石，大概40年前比較流行」、「我外婆家就這種的，應該有50年」、「退流行了，其實不好看又容易藏污納垢」。

但也有網友稱讚，「蠻棒的呀，很涼快～老家是這種大理石，狗狗喜歡趴在地上」、「明明就又涼又舒服而且超耐用不會壞」。