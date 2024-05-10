批實登「不夠即時」害人不淺　苦主怒：拖半年才買「多花150萬」

▲鄉民嘆實登蓋牌、揭露不夠及時根本害人不淺。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／台北報導

鄉民嘆實登蓋牌、揭露不夠即時根本害人不淺，他自稱苦主，因實登落後現實，當時還在跟建商一句來一句去，結果延遲了半年才買，最終建商講得都是真的，還多花100~150萬元買房。不過，信義房屋專家表示，現行實登作業流程已很難再縮短時間了。

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網友在PTT房屋版表示：「實價登錄就應該全部揭露，是否偏離行情，看的人自己會分辨；現在有蓋牌，大漲的時候實登落後現價，有些買方就會下不了手，也就是對行情認知被實登誤導，變成一路看著行情上去，錯失買進的時機。」

另一位網友就自稱是受害者：「去年在瘋狂看房的時候，因為實價登錄落後現實，我還在那邊跟建商一句來一句去，結果最後延遲了半年才買，大概多花100~150萬元。」

這位苦主說：「回頭看，建商講的都是真的啊，建商說營建成本一直在漲，不可能撐太久，結果實價登錄出來，就真的都是建商說的價格，甚至還有更高的，我就直接認錯買了。」他進一步表示：「實價登錄真的要改real time的啦，延後2~3個月，不論買貴買便宜，大家都是受害者。」

代銷業者表示，確實不少消費者，都會想等第一波實登出來後再出手，擔心自己成冤大頭，但事實上在房市多頭、或個案銷售特別夯的時候，都會有調價機制，而且如果是大案子，建商代銷為避免與已購客糾紛，真不太去晃點客戶，讓人買貴。

▲確實不少消費者都會想等第一波實登出來後再出手 。（示意圖，與本文無關／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現行的實價登錄規範是，簽約30天內申報，之後由官方進行審查，時間抓在2個月左右，在行政流程上，其實已很難再縮短。

曾敬德說，有些事情就是一體兩面，完全即時揭露，若在房市沒那麼明朗、甚至反轉的時候，就可能出現追高現象。至於蓋盤，他說，除非真的是離譜貴、離譜便宜，才會蓋牌，大部分情況是不會的。

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