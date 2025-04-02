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中租踢鐵板！　觀音山住戶怒控：強推屋頂綠電不買單

▲▼ 中租,大社,綠電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中租控股旗下子公司投資綠電，在高雄觀音山社區透天屋頂架設太陽能光電板，引發在地居民強烈反彈，2日舉辦說明會。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄觀音山有社區因中租控股旗下子公司投資綠電，在透天屋頂設置太陽能光電板，引發在地居民強烈反彈，2日舉辦說明會，居民質疑，該透天屋主主張產權獨立、不受管委會約束，已明顯違反《公寓大廈條例》，怒問：「政府強推綠電，難道不顧居民安全？」

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該社區位於高雄市觀音山上，總戶數有244 戶，屋齡28年，有透天屋主出租該棟透天給中租控股旗下子公司晨英公司，將在屋頂架設太陽能板，用來取得綠電，滿足再生能源使用需求，引發該社區居民怒火。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲社區認定，該透天所有權人統一國際企業股份有限公司為區權人，應受《公寓大廈管理條例》約束並繳交管理費。（圖／翻攝自Google Maps）

4月2日舉行說明會上，中租代表現身，卻遭居民集結抗議場面失控。居民怒控，該透天內設有社區警衛室，與社區機電設施，若強拆將影響社區整體運作，甚至屋頂光電板若因火災、風災掉落，山區地理位置恐釀整片火勢，危及逃生安全。

社區認定，該透天所有權人統一國際企業股份有限公司為區權人，應受《公寓大廈管理條例》約束並繳交管理費。然而，統一國際多年未繳費，也未參與管委會，居民批評其「完全擺爛」。中租則稱與屋主簽約，架設太陽能板不需社區同意，管委會反駁：「私人產權也要管委會同意，這是基本規範！」

該社區管委會主委林先生強調，中租計畫把超重的光電板壓在近30年的老屋頂，且社區位於觀音山山坡地，萬一承重不足，造成地基傾斜、道路崩塌，居民性命堪憂。

▲▼ 中租,大社,綠電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲社區位於觀音山山坡地，對外僅1條主要道路可連接大社市區。（圖／記者張雅雲攝）

民眾透露，該透天在建商倒閉後，由統一國際取得，「本屆管委會決心討公道，已準備走法律途徑解決爭議。我們不是反對綠能，是要安全！」居民喊話，中租須公開透明，社區過去曾用管理費自費修繕會館，如今卻面臨被切割，並痛批高市經發局護航中租。

林先生直言，高市府推廣綠電政策下，屋頂型太陽能申請門檻低，經發局依法審批寬鬆，但未考量山區特殊地形與建築法規，法條漏洞恐犧牲居民安全，林先生怒問：「會館是大家的，憑什麼擅蓋光電？大力推廣綠電，難道不顧民眾安全？」

中租則表示，目前首要任務為釐清產權相關問題，因與現有住戶認知存有差異，確保合法、合規及安全性為公司核心考量，後續將與社區主委及居民進行充分溝通，並再安排說明會提供完整資訊。

目前光電板規模尚未確定，是否覆蓋整棟屋頂或僅限部分區域，仍待進一步規劃。中租強調，計畫以安全為前提，力求兼顧居民權益與綠能發展。

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關鍵字：高雄觀音山社區綠電爭議中租晨英高市經發局

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