少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

▲少子化會讓房價下跌嗎？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

少子化會讓房價下跌嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請財經作家阿宅，他認為至少在2041年以前不會出現供過於求的現象，且即便少子化，就像日本一樣，主要都會區也不會有影響，長線來看「現在不買，以後更貴」的觀念是正確的。

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阿宅指出，雖然預期2045年全台人口剩2083.9萬人，對比現在減少256萬人，但從家戶數來看近年卻一直增加，要一直到2041年才到高峰，仍有購屋需求的支撐能量。

從供給面來看，阿宅指出，目前全台屋齡超過40年以上的老屋達300多萬戶，到了2045年就70年以上了，基本上可視為無效供給，供給量也會相對減少，且都更新增的供給可能也不會太多，「因此至少在2041年以前，台灣房市不會出現供過於求的現象。」

▲日本少子化現象比台灣更早。（示意圖／記者李毓康攝）

此外，阿宅強調，日本少子化現象比台灣更早，基本上「今天的日本，就是10年後的台灣」，而排除總體經濟的問題，日本主要都會區也不受少子化的衝擊而下跌，「在台灣也是如此，只要是有產業進駐、人口聚集紅利的地方，不用太擔心。」

成本面也會影響房價，其中又可分為土地、營建成本。但阿宅說：「供需面的影響，會比成本面明顯很多，就像是這5年新竹房價漲9成，但成本不可能漲9成啊。」

▲阿宅坦言，若把時間拉長來看，「現在不買，以後更貴」的邏輯是對的。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

談到消費者的預期心理，阿宅坦言，若把時間拉長來看，「現在不買，以後更貴」的邏輯是對的，畢竟房屋還是會隨通膨、物價一起上漲。

阿宅表示：「受經濟環境、政府政策的影響，房價短期內可能還會有高低價，擔心買在高點虧錢，但如果拉到10年以上來看，只要選擇的物件、地段正確，基本上都會增值上漲，而過程中的波動也完全不重要了。」