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委託售屋「多賣出1個車位」！屋主悲喊損失200萬　怒控房仲詐欺

▲▼停車位。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲楊女控訴，房仲使她多出售一個˙停車位，使她蒙受200萬元損失。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名屋主楊女控訴，她將名下有2棟房屋及3個停車位，108年間擬將其中一間房屋與1個停車位出售，並委託王姓房仲銷售，未料王男及買方楊男卻趁她精神不濟、以欺詐方式陷她於錯誤，使她額外多出售了一個停車位，蒙受新台幣200萬元損失，因此提告求償，並要求房仲公司也須連帶賠償20萬元。新北地院法官審酌，發現委託標的本就包含2個車位，難認王姓房仲及楊男合謀詐欺，因此駁回楊女請求。

判決書指出，楊女表示，她名下有2棟房屋及3個停車位，108年間擬將其中一間房屋及一個停車位出售，因此委託王姓房仲銷售，未料王姓房仲與買方楊男共同合謀，趁她精神不濟時，以詐欺方式使她陷於錯誤，額外多出售了一個停車位予楊男(即出售一間房屋、及兩個停車位)，受有200萬元的損失，因此提出錄音譯文佐證，提告請求賠償，並要求房仲公司連帶賠償20萬元。

對此，王姓房仲則反駁，當時與屋主接觸，從頭到尾仲介要買賣的系爭房屋，本來就附有兩個停車位，楊女108年所簽訂之一般委託契約書中，亦載明原告委託銷售之標的包含系爭房屋及兩個停車位；而楊女所提出的錄音譯文，雖是他與楊女之間的對話，但內容與事實不符，當時他是順著楊女的話在安慰她，且楊女還在對話內容中提到，該屋有賣掉，感謝幫忙解決財務問題等。

法官勘驗錄音譯文內容，楊女曾稱「他就跟我說一坪四十，那我不願意啊，然後我說如果四十萬，我只能賣他一個車位」、「我說不行，出那麼低，我不能賣，那時候說我說好，如果要這樣，我兩個車位只能賣他一個」、「你（王姓房仲）應該要幫我，是不是先簽一個只賣一個車位之契變，你都沒有幫我」、「你應該我當時講的是不是很清楚，只賣一個車位，那你應該要提醒我，要簽契變，對不對」、「讓我損失了一個車位，結果我真的是一場惡夢！」

法官又檢視楊女提供的委託契約書，發現除系爭房屋外，銷售標的確實包含兩個停車位，因此在楊女未變更委託書之情況下，實無從依錄音譯文內容即認定王姓房仲即楊男合謀詐欺，是以楊女求償，非屬有據，應予駁回。全案可上訴。

關鍵字：房產雲停車位房仲售屋

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