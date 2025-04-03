KID豪宅首曝光！花3年翻修老屋　甜蜜宣布「送老婆當禮物」

記者劉宜庭／綜合報導

藝人KID（林柏昇）日前在個人YouTube頻道公開新家開箱影片，這棟屋齡近30年的老房子，歷經三年時間、斥資重金翻修，不僅改善了防水工程，更打造全屋智能控制系統。KID也在影片中甜蜜表示，將這間房子正式送給老婆，房子登記在妻子名下，突如其來的告白讓網友直呼超閃。

▲KID新家客廳。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

新家整體走溫暖簡約路線，KID透露，為了給家人最舒適的居住環境，花了不少心思設計細節，例如客廳採用投影機取代傳統電視，搭配可自由組合的大型沙發，不僅科技感十足，也能讓訪客賴著不想走。他更透露，朋友每次來都待很久，所以沙發絕對要挑舒服的。

除了貼心照顧老婆的需求，KID也格外注重孩子的居家安全，特別將家中邊角設計為圓弧形，既提升美感也降低碰撞風險；另外也專門規劃親子區域與玩具空間，讓小孩有更大的活動範圍。此外，他從小夢想在家有個固定餐桌吃飯，這次特別要求客製餐桌，完成兒時的願望。

▲小孩房。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

▲主臥。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

▲廚房。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

新家另一亮點則是地下停車場，KID特別打造如同「汽車展示間」的空間，配合專業燈光設計，展現愛車風采。對於新居落成，KID坦言非常滿意，也透露未來將陸續分享更多生活點滴，感謝粉絲一路支持，這次就是要打造最完美的家，希望家人都能在這裡幸福生活。

▲停車場。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）