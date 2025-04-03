判定海砂屋28年！正光花園新城終獲「公辦都更」幫忙　可望招商

▲桃園市桃園區正光花園新城被認定是海砂屋，透過公部門力量加速重建。（圖／桃園市政府住宅發展處，下同）



記者董美琪／綜合報導

桃園市政府住宅發展處3月30日宣布，正光花園新城社區逾50%的住戶已提交公辦都更意願書，達到受理門檻。住宅處已委託專業團隊進行建築量體模擬及財務試算，並協助審查。若能在3個月內獲得75%的住戶同意，最快可於第4季啟動招商。

正光花園新城位於桃園區正光路及中山路之間，基地面積約2300坪，擁有195戶共223名住戶。該社區於民國85年被判定為海砂屋，因土地及建物產權複雜，雖在110年成立更新會，但遲遲未能達成共識。

去年9月，桃市府啟動「防災都更」及「公辦都更」專案計畫，並舉辦巡迴講座，獲得社區熱烈回應，短期內便收到逾50%的住戶意願書。桃市住宅處因此展開評估作業，模擬重建後的建築量體並進行財務試算。

3月29日，住宅處召開說明會，展示重建願景並提供相關諮詢，吸引過半住戶出席。目前住宅處蒐集到近6成住戶同意書，並計劃與住宅及都市更新中心在社區設立駐地工作站，以便居民了解更多資訊。建管處也在會中說明桃園海砂屋自治條例新規，包含拆除補助費等資訊。

住宅處表示，若接到市府通知日起3個月內有75%的住戶同意，最快於第4季啟動招商，並進入都更程序，預計117年動工，121年完工。桃市府也將持續輔導其他列管海砂屋社區，加速都更。