台南蛋黃8坪地「微店面」高價求售　在地笑：買到撞到？

▲有地主在台南最熱鬧的中西區，8坪地開出988萬元求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南蛋黃區一地難求，有地主在最熱鬧的中西區，8坪地開出988萬元求售，強調位於最熱鬧的中山路，主打買到賺到，引來不少在地人笑稱是「買到撞到」，在地房仲表示，該地是看好廣告收入，月租約9~15萬元，具收租效益，換算投報也有10%。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

該地位於台南市中西區中山路、民權路口，附近有成功大學，地段相當精華，屬於台南蛋黃區，面積為8.38坪，開價988萬元，主打「微店面創業首選、買到賺到」，不過因單價達117.9萬元，加上面積不到10坪，可利用空間有限，也引來不少在地人笑稱「買到撞到？」

在地仲介透露，中西區是台南市中心最繁華的地方之一，有海安路、國華街、新光三越等知名地標，生活機能成熟，人潮車潮絡繹不絕，該區地價落在50~60萬元，因地主研判若規劃為用來架設廣告招牌，具高度收租價值，因此才會開出近千萬元的價格。

▲該地前幾年曾規劃為廣告屋有收租價值，後來因違建遭拆除。（圖／翻攝自Google Maps）

台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏分析，中山路沿線商家林立，土地釋出也不多，近幾年成交紀錄少，且多為30坪以下小地，該地若能蓋起透店加上廣告牆，以中西區的廣告招牌行情來看，月租金約9~15萬元，換算投報率也有10~18%。

雖然中正路商家林立，可以穩穩收租，在地仲介分析，該地前幾年曾與隔壁透天一起規劃為廣告屋，後來因違建遭拆除，因地坪不大，若重新興建建物，坪效太低難以提升月租金，且因地坪太小，若要重新興建，建築成本直接拉高，對新買家來說，成本拉高也是入手考慮關鍵。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點