陳炳辰／北市新案漸入「無差別百萬時代」　4區還有7字頭

▲想在台北市找低價建案，越來越難。（圖／ET資料照）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

想在台北市找低價案，越來越難，大安、信義不用說，而松山小巷弄內小案、中山低價區個案也都出現百萬行情，新案房價發展漸漸進入無差別式百萬宅。不過觀察低價個案，文山、士林、北投、萬華還有7字頭價碼。

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全台房價走高大抵來自於新案拉抬，而在高房價的台北市，在去年公開的新案中，非蛋黃區地帶像外圍位置的南港區、內湖區最低單價都站上百萬元。

分別是南港區捷運昆陽站周邊水岸景觀宅「東方大境」，4樓戶交易單坪105萬元，而內湖區麗山高中附近的「力麒寰山」4樓戶賣在103.7萬元，都為不討喜的低樓層也要每坪百萬元，台北市門牌含金量可見一斑。

極端發展的當然是黃金地段大安區、信義區、中山區，與松山區，預售案最低成交單價都在百萬元已不稀奇，但像是松山區「京釀」坐落巷弄稍顯狹窄，2樓戶成交單坪117.5萬元，而中山區「松江WOW」位在平價的行天宮一帶，也是每坪達105.5萬元，寸土寸金的市區地域，新案房價發展已是無差別式百萬宅。

而如大安區大安森林公園一帶的「青田玉」，或是信義區捷運市府站生活圈的「詠綸朔望」，精華區優勢不在話下，平均應都有單價150萬元的身價，低樓層戶實登每坪112萬元、109.9萬元，要不是建商力求銷售績效，不吝於以區域低標水位來吸引買氣，實顯小覷其身價。

▲北投區、萬華區、士林區、文山區的新案最低價還算親民。（圖為北投／ET資料照）

即使仍可見北投區、萬華區、士林區、文山區的新案最低價還算親民，比方說文山區「原禾呈真」與士林區「合矩青澄」有機會每坪見6字頭，北投區的「品嘉箴品序」則可以單坪74萬元入手，但各在木柵山區、社子、捷運新北投站等蛋白處，價位其來有自。

萬華區的「興洋君冠」則是不吃香的百坪物件，換算單價才會低至每坪72.2萬元，顯然低價都有個案特殊性，否則都是已見百萬宅資訊的區域，並無過度佛心的理由。

至於今年房市延續去年冷氣團，建商看待買氣不振的事實仍有謹慎度，目前在大同區寧夏夜市、內湖區四期、萬華區西門區塊見價位溫和新推案，期望以誠意開價取代降價打動買方，但大致以9字頭為低標，鐵板一塊的首都效益難以大幅度撼動。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所