哀號房價貴　他打臉「台北市一堆500萬元套房」！全場狂酸

▲原PO直呼「買房根本不難」。（示意圖／記者賴志昶攝）



記者施怡妏／綜合報導

房價越來越高，尤其雙北市房子動輒上千萬，許多年輕人抱怨「根本買不起房」，就有網友表示，台北明明有很多總價500萬元以下的套房，如果不想買在台北，其他縣市甚至300萬元就有了，好奇為何大家一直哀號買不起房。對此，網友傻眼直呼「台北500萬套房是要住廁所？」

有網友在Dcard發文，「買房根本不難啊」，如果單身一輩子的話，根本不需要買到大房子，台北有很多500萬元以下的套房可以選擇，「北投跟萬華都有」。

如果不想住在台北市，選擇偏遠一點的地方，房價會更加實惠，他點名基隆、南投、屏東等地方，甚至不用300萬元就能買到房子，「怎麼板上都把買房當成要三千萬起跳」。

貼文曝光，掀起網友討論，「套房買下去像是住牢房，500萬的套房大概也要100萬頭期款，如果你年薪破百甘願住只有500萬的房？」「500萬套房只能買到凶宅吧 我的套房都要1500萬了」、「套房不好貸款，至少從兩房開始買吧」、「套房很多銀行是拒絕貸款的，加上目前整理行情價，沒有兩三百萬也不會住得很舒適」。

不過也有網友認為，難的是買到喜歡的物件，「買房確實不難，難的是買到理想的房子」、「其實便宜的房很多啊，但又舊又沒管理沒收垃圾，台灣年輕人看不起」、「同意，台北市就很多人從買套房起家的阿，年輕時單身買套房，結婚後生小孩才換房的一堆」。