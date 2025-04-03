「台北101」前進台中　賴正鎰：台中地王恐將換人當

▲台中市2月人口淨遷入2640人冠全國。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

看好人流金流的龐大消費力，台北101宣佈插旗綠線市政府站的「置地廣場」，同時，台中市2月人口淨遷入2640人稱冠全國。鄉林集團董事長賴正鎰說，恐有商圈轉移現象。

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全台總人口數持續14個月負成長，2025年2月與去年同期相比，自然人口減少3.34萬人，且社會人口流動也影響各縣市人口變化，台中市2月人口淨遷入2640人「冠全國」，其次是桃園市的2389人與新北市2217人。

根據台中市民政局統計資料，對比2022年2月與2025年2月，台中市家戶數從3年前的101.8萬戶，增加至112.3萬戶，成長幅度10.3%。

若以行政區來看，海線的梧棲區這3年來的家戶數成長19.2%，搶下冠軍。而北屯區家戶數達13萬戶，3年來成長16.9%。三鐵共構的烏日區家戶數增長率16.6%，緊追其後。

▲▼台中市家戶、建物移轉數據表。（圖／記者陳筱惠攝）

鄉林集團董事長賴正鎰說：「房價基期低的海線挾軌道經濟優勢，異軍突起。藍線捷運沿線7個行政區的房市看俏，加上『台北101』宣布前進藍、綠線交會『市政府站』的『置地廣場』。未來商圈是否會有轉移現象？比如西屯區台灣大道與七期周邊地王寶座會不會換人做？值得觀察。」

▲交通動線與規劃會帶動商圈移轉。（圖／記者陳筱惠攝）

鄉林不動產研究室表示，梧棲除有台中港、梧棲漁港和三井Outlet等大型設施，以及捷運藍線讓交通與生活機能逐漸完善之外，緊鄰梧棲漁港的台中海洋生態館，也預計於第一季試營運，第二季正式開幕，將成為中台灣首座專注於海洋生態的展示場所，預期將提升海線地區的觀光吸引力。

對於商圈移轉，長拓不動產經理洪雅雯認為：「交通會帶動商圈移轉在台中相當明顯，以30~40年前核心位於台中市中區，慢慢移轉至西區，再到西屯區，其中很重要的原因就是台中屬於環狀開發，交通支線開發的朝向，將帶動商圈移轉。」

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