台積電赴美衝擊台積宅　帥過頭：房價恐跌10%該賣就賣

▲因台積電赴美投資政策影響，超漲的台積宅短線會領跌，專家帥過頭提醒不應追高。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

房市第1季價量俱疲，市場觀望氣氛濃厚，台積電加碼千億美元投資美國，受到美國設廠的排擠，房市專家帥過頭示警，台灣的台積宅短線會領跌，「央行打房有如火燒連環船效應，市場信心買盤已消失，科學園區周邊房市都要先觀望，尤其竹北的基期較高，不要再追了。」帥過頭在《錢鏡你家》節目中分析台積宅的隱憂，並點名竹、中、南、高等4個縣市的台積宅要小心。

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「到2027年選舉年以前，都是楊金龍（央行總裁）一個人的武林嘛！他要房地產什麼姿勢就什麼姿勢，台積宅房價拉抬太高，不宜再追。」帥過頭說，房地產跟股市不同，股市今天跌、明天會漲回來，但房市往上就往上，一旦往下就會持續往下。

除非政策大轉彎，房地產走勢才會明顯改變，否則市場信心買盤不再，超漲的產品就會領跌，而中南部台積宅價格超漲，赴美投資政策也牽動台灣設廠進度，帥過頭直言，「走過路過都要閃過台積宅啦！我估計今年台積宅整體跌幅7.5％～10％，打麻將沒有把把贏的，應先賣掉求安穩。」

以科學園區房價漲跌幅來看，去年下半年受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，科學園區周邊買氣明顯降溫，多數民眾對於房價上漲預期扭轉，轉而等待房價下修而放緩購屋腳步，因此出價也較為保守，使得價格有所修正。

「竹北，中科的沙鹿、大雅，南科的歸仁、永康，高雄的楠梓等4大縣市，衝擊較重，自住不影響，但握有多間的投資民眾應先脫手。」帥過頭分析，台積電工程師有錢，1個家庭就投資3間，遇房市走空，就會縮手或賣掉房子，手上剩1間，「如果工程師被派到美國，可能把手上房子全部都賣掉，市場上買的人少、賣的人多，就會跌價。」

竹科是14奈米、20奈米製程，中科是7奈米製程，南科和高雄楠梓都是5、3、2奈米，跟美國的製程一樣，「台積電赴美投資，要從原本的3個廠增加至8個廠，包括晶圓廠、封測廠、研發中心，一個廠過去500人，總共需要4,000人，南科的人才都被挖到美國去，還會有購屋需求嗎？」

房地產信心支撐買氣最重要，當預期心理下跌，追價力道就會消失，帥過頭認為，台積宅不至於暴跌，但超漲地區會回跌、陷入平盤整理，「擴廠已動工仍會進行，但尚未定案的廠區，就別再有過多期待了。」更多精彩內容，都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/5an2i1HCOi4

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▲資料來源：內政部實價登錄數據 指數產製單位：政大不動產研究中心、永慶房產集團



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