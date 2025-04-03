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打炒房5億營收急墜剩1成　立信300億案量上膛「打1算盤」

立信機構因整合江翠重劃區壯大公司規模，目前旗下建設、代銷、物管、裝潢等事業部門都集中在位於重劃區中的企業總部。（圖／趙世勳攝）

▲立信機構因整合江翠重劃區壯大公司規模，目前旗下建設、代銷、物管、裝潢等事業部門都集中在位於重劃區中的企業總部。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「前六波打炒房大家痛是痛，嘴上罵政府夭壽還是邊賺，但這次直接命中要害，讓房市進入結霜期！」有「江翠地王」頭銜的立信機構董事長賴運興坦言，房市急轉直下讓他每周營業額少了一個零，但他並不悲觀，「只要回溫就是3、5倍賺回來！」今年六都300億案量上膛，力拼全國推案建商。

房市邁入金蛇年，業界普遍認為「現在是房地產業最嚴峻時刻！」賴運興接受CTWANT專訪時直言，「過去每周可賣5~8億元，現在只能賣5000~8000萬元。」不光如此，業者還要面對3年工人工資漲5成、土地融資只能有4成等挑戰，「為讓房市降溫，政府嚴格控管購地資金，土地交易量、政府土地標售都在急縮中，這波對小型仲介、土開，區域建商及代銷影響都很大，不只營業規模縮小，有些甚至會結束。」

儘管營業額被硬生生砍掉一個零，賴運興仍神采奕奕，不見擔憂，「現在大隻了啊！不會一個傷風感冒就有所動搖。」

接著，賴運興老神在在地說，立信今年已備妥300億案量，要在雙北、台南、台中、桃園開新案，「(建)照都請好了，陸續可上」，和去年底首度跨出北台灣在高雄推出的「立天下」，立信推案已是遍及六都。他還透露，立信下一個大規模造鎮計畫會在南科FG區、中壢運動公園、新竹科學園區旁，其中南科與中壢土地已分回約8、9塊土地，分別約有7000~8000坪，土地陸續規劃開發中，佈局全台目標明確。

央行第七波打炒房，讓房市進入寒冬，立信交易量也受到衝擊，賴運興透露營業額從5~8億元變5000~8000萬元。（圖／黃鵬杰攝）

▲央行第七波打炒房，讓房市進入寒冬，立信交易量也受到衝擊，賴運興透露營業額從5~8億元變5000~8000萬元。

眼下市況不明，300億案量沒有推案壓力？賴運興早已沙盤推演，他告訴記者：「建照下來可以延照，也可以先動工後銷售，新北的三重、三峽和台中、台南會先在上半年開案，反應還不錯的話，下半年再釋出3~5個新案，線上會維持8個案子，只要銷售破5成就再開新案。」

雖然子彈已上膛，但仍要觀察市況走向，他認為，政策衝擊是有時效性，這波打炒房力道強勁，影響較久，但也頂多半年、1年，目前大家較關注的是川普上任美國總統後對台灣的影響，等情勢較為明朗，台灣房市或許就能回溫。

他進一步分析，立信以每周銷售2億元為目標，低於1億元就吃老本，有過1億元就損益平衡，但以目前市況每周銷售不到1億元，他並不擔心，以代銷角度來看，在市況好或遇上大月時，銷售額很容易翻3、5倍，「市場恢復就會跳很快，所以不會因現在不好而悲觀，只要手裡有貨就很容易追。」

賴運興認為事情都是一體兩面，唯有不景氣時，市場才有機會釋出好物件、好人才，成為立信的機會。（圖／立信提供）

▲賴運興認為事情都是一體兩面，唯有不景氣時，市場才有機會釋出好物件、好人才，成為立信的機會。

「現在心境是會哀，但呼吸正常，哀完還是配合政府政策。」賴運興苦笑說，台灣房市這3年來歷經一波波打房，已被政府練就短時間快速適應變化的能力，而且往好處想，開案量少，別人家優秀的人才也會在現在釋出，「這就是機會！」

他進一步解釋，房市好時百家齊鳴，板塊移動不會有太大變化；景氣不好時，市場開始裁員、減量推案，這時好的人才、好的物件就有機會流入市場。賴運興認為「危機就是轉機」，立信機構旗下代銷事業「藝舍創意」正在擴編，包括建設、裝修等營運項目，「藝舍會是這波不景氣裡頭的受益者！」

「我們在找想賺錢、想衝的，都歡迎來我們公司！」腦筋動得快的他還不忘打廣告，白手起家的賴運興展現無比的韌性。

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