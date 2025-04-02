新青安買房後成「月光族」　自曝：壓力大每餐只花200

▲有網友透露，當初因新青安優惠很大決定購屋，沒想到購屋後收入變少，每月成月光族。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新青安貸款低利率加速首購族上車購屋，有名網友在粉專無奈透露，原本滿心期待擁有屬於自己的家，沒想到買房後存款歸零，每月收入僅能勉強支應生活，淪為「月光族」，連基本家電與家具都無法負擔，還要應付寬限期結束後，即將增加的房貸金額，壓力超大。

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有網友在臉書粉專《靠北建商2.0》PO文表示，他當初因新青安優惠很大決定購屋，沒想到購屋後收入變少，每月月光，家電只能買電視、冰箱，其他的沒錢買，家具只買1張小桌、1張椅子，冷氣只能先安裝主臥室1台，客廳及次臥室沒錢裝冷氣，每月繳交房貸與生活費的壓力，讓他坦言「想到就頭痛」。

他透露，現在只能先去兼職，存點錢來應付寬限期結束後的房貸金額，原本以為買房會變快樂，因為有一個自己的窩，但真的不是這樣，壓力很大，每天三餐只能花200元以下，不然就會超支。

PO文一出，有網友打氣表示，「曾經也經歷過類似的事情，不過堅持下去房子就真的是你的了」，也有網友不認同分析，「新青安寬限到期後，會有一波認賠殺出的房子可撿。」也有網友建議，不妨餐費壓低到150元。

▲購屋者因財務吃緊，可以考慮售屋或出租房屋以減輕負擔。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，新青安貸款自2023年8月1日起實施，去年2.0版上路後，提供最高1000萬元貸款額度、40年貸款年限及5年寬限期，並由政府補貼1.5碼利息，優惠期限至2026年7月31日止。

謝哲耀指出，購屋者因財務吃緊，可以考慮售屋或出租房屋以減輕負擔，最簡單的方式就是賣房脫手，雖然有房地合一稅2年內轉售45%的高稅率，但若沒有獲利也不需負擔房地合一稅，但因是屋主前幾年取得的低成本房價，若以低於目前行情5~10%的價格出手，謝哲耀說：「馬上會有人接手」。

若不願賣房，放棄新青安資格轉為一般首購貸款也是可行選項之一。謝哲耀建議：「可以主動聯繫銀行，表明房子要出租，放棄新青安，協商調整為一般首購利率。」一般首購貸款利率依銀行條件而定，目前市場行情約落在2.25%至2.7%，相較新青安的1.775%，差距約0.5至1個百分點，但能以租金來幫忙支付房貸，降低每月還款壓力，不失為合法且務實的做法之一。

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