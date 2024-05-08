父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

▲27歲外型亮麗的李念穎，4年前就接任三多立建設執行長。（圖為三多立旗下建案／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

20歲出頭就接班建設公司！最新一集《地產詹哥老實說》邀請三多立建設執行長李念穎，分享4年前臨危受命接班的心路歷程，外型亮麗的她在國外研讀珠寶設計，坦言「營建業牛鬼蛇神太多、水很深，而接班過程挑戰最大的就是『人性』。」

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三多立建設董事長4年前突辭世，20歲出頭的女兒李念穎臨危受命接任公司，過去她在加拿大、義大利留學，專攻珠寶設計，對營建業幾乎是0經驗，回國後從頭開始適應，挑戰巨大。

李念穎回憶，小時候跟建築業的連結不多，頂多參加開工動土典禮，「以前父親開車時，總抬頭看建築物，當時一直搞不懂他在幹嘛，直到接任公司，進入營建業後，才知道他在幹什麼、在堅持什麼。」

李念穎說，父親是個很龜毛的人，對建築有高度堅持，「像是家裡有面水晶玻璃牆，即便已花了200萬元，還是會因為不滿意而打掉從做，而我也遺傳父親這樣的完美主義，但方向不太一樣，會更站在女生的角度。」

接班過程最困難的是什麼？李念穎坦言：「這行業牛鬼蛇神太多，水很深，因為牽扯到的利益龐大，大家都想分一杯羹，另外在接任公司後，讓我對人性完全改觀，以前覺得身邊很善良的人，才發現往往都是有目的性的。」

▲李念穎（左）坦言，營建業牛鬼蛇神太多，水很深。（圖／《地產詹哥老實說》）

李念穎接著說，現在工作上會遇到的人，大多都是50歲年紀，甚至有時若不夠兇，還叫不動工班，「即便是家中長輩，也常常就是看我不順眼，開玩笑地說，像是拜拜的蘋果太小顆都會被唸。」

李念穎也說，營建業還是以男性為主的行業，20幾歲的女生在這位置，確實有很多要克服，「我也曾經想過放棄，但如果現在退出，就是整碗被人端走，這就是人善被人欺的行業，況且父親在離開之前，也囑咐一定要做下去，基於承諾，有些跟地主的合建，就算賠錢也要做。」





▲李念穎說，缺工是現在營建業面臨的危機。（示意圖／記者項瀚攝）

身為建築業新兵的李念穎，也點出營建產業正面臨的危機。她說：「由於台灣學制的問題，大學文憑取得容易，也使得年輕人不願到工地，即便薪資條件相當不錯，另一方面，政府不開放移工，使得缺工問題嚴重。」

李念穎說，缺工讓營建成本居高不下，加上土地取得困難，房價實在難降，「年輕人現在流行躺平文化，躺平其實沒有什麼不好，如果家裡有資源就躺平等繼承，但真正聰明的是，如何運用這資源去做更多財務規劃。」

節目最後，李念穎談到自己的夢想，「現在完全被工作綁住，如果有機會，很想裸居，找一個地方旅行、了解當地文化，好好放空，也修身養性。」