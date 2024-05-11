半夜常聽淒厲貓叫聲…她搬走才知「住到凶宅」：屍體曾埋在地下室

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

多數人找房子在意的點不一樣，你會害怕住到凶宅嗎？一名女網友透露，最近在找房子，看到一間還不錯的物件，但詢問之後才知道，那是一間凶宅，好奇大家有沒有住在凶宅的經驗？文章曝光後掀起討論，一名過來人就透露，住在某間房子時，經常聽到淒厲貓叫聲，搬走後才知道原來住到凶宅了。

原PO在Dcard發文表示，最近和男友一起找同居的愛巢，看到一間還不錯的房子，於是截圖詢問，不料對方卻回應，去年曾有房客在該處輕生，「你可以接受嗎？」她強調自己不害怕凶宅，「沒地方住比較可怕」。

不過她還是好奇，住在凶宅裡面的感受，於是PO文詢問，「有人住過凶宅嗎？請問有人願意分享任何經驗嗎？」

網友紛紛表示，「我覺得可以去附近廟裡拜一下問問看」、「還是建議不要耶…有的鬼會故意搞事讓情侶吵架分手，路上跟著你的鬼還可以趕走，這種在租屋的地方的你很難處理」、「人比鬼可怕，你就想你沒害誰過，心存善念，建議你要住進去前先去拜拜」、「不好的鄰居比較可怕」、「心存善念就好了，如果真的遇到不好的事，在租約到期之前找到新的租屋處搬走」。

但也有人感嘆，「我是覺得可憐租屋族要努力工作繳房租供養房東，這件事的可怕程度遠遠大於鬼」、「最後一句道出了人生真正的可怕」、「世界上人這麼多，哪塊地沒死過人？沒錢租房真的比較可怕」、「老話一句人比鬼可怕」、「我又窮又衰，比什麼護身符都還有用，連鬼都不想靠近」。

另外，有過來人分享，「只是常常鬼壓床，半夜電腦亮起來，棉被會被拉而已，看不到就沒什麼」、「我之前剛到美國合租的房子，死過三個人，隔兩棟房子還有過分屍案，住了三年也就還好，但晚上會覺得一般房子的那種聲音有點毛毛的，應該是心理作用，沒地方住真的比較可怕」，但也有人透露，「半夜有淒厲的貓叫聲，電梯經常卡卡的、會突然打開，我們搬走之後才知道，60年前發生過凶案，屍體埋在地下室」。

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