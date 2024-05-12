10戶內社區養得起電梯？　14戶過來人坦白後悔了：6年後想脫手

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

小戶數社區的優點，通常進出單純，居家品質也會較佳，因為非社區的陌生人進入很容易引起注意，不過管理費負擔通常較高。就有網友求問，有沒有人買過整棟十戶以內都是小戶型的超小型社區，這種養不養得起電梯，會不會不推薦？對此，信義房屋專家坦言，若是屋齡到一個年限，確實可能會比較辛苦。

有網友在Dcard求問「10戶以內養得起電梯嗎？」想問有沒有買過超小的社區，整棟十戶以內都是小戶型的住戶能分享心得？「這種能養得起電梯嗎？大概要多少管理費呢？會不推薦這種小建案嗎？」

貼文引發討論，「大概要40戶才能養一支電梯，稍微無痛；低於40戶的話錢包會很痛，保全和清潔都不用想了」、「不太建議，可能連清潔都養不起來」、「低樓層可能會不想養，這時候又要區分電梯只能停幾樓」、「社區都是世界百大企業老闆就可以。」

就有過來人分享，「本人家裡就是這種，平時管理費1000，電梯維修、檢查之類的另外報價、大家均分。清潔的話看誰看不下去自己掃，基本上是0。」還有網友坦白，「我買14戶，管理費一戶1000，少數人機械車位出問題，也是從所有住戶的管理費去維修，根本沒辦法想像之後電梯壞掉怎麼辦，6年後就要趕快脫手了，超後悔買。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年有許多小坪數、少戶數建案，是受限於基地面積而推出，優點是進出較單純，缺點就是不易累積公用基金。一般來說，隨著屋齡增加，會越需要住戶出錢保養電梯等等，所以住越久，後面越可能要多掏錢修繕公設。

他認為，若是不想面臨這樣的情況，但又不想買到像大型造鎮案那樣的多戶數社區，可挑在戶數約80～150之間的社區最恰當，既不會進出太多太複雜，又有充足的管理基金維護社區品質。