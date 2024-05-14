新竹只有塞車+工作「僅科技業在進步」！老司機笑喊：還有經國路

▲網友抱怨，新竹休閒娛樂超少。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

說到台灣的美食沙漠與最無聊城市，不少人會提到新竹，就有網友表示，這幾年新竹除了科技業之外，其他產業都在原地踏步，每天只有工作、家裡兩點一線，甚至還得面臨每天加班的慘況，休假想要出去走走，也沒有適合的地點，空虛到只剩下科技業，貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「沒人發現新竹空虛到只有科技業而已嗎！」新竹的食衣住行等民生需求沒有良好的發展，除了科技業表現較為亮眼，其他產業幾乎都在原地踏步，缺乏藝文、金融等產業的進駐；另一方面，科技業的高壓生活，使得人們幾乎沒有時間認識新朋友，或享受自己的休閒時光。

原PO指出，每天的生活只有加班，連認識女生的機會跟時間都沒有，「不斷工作和塞車通勤，回到家一天的人生就這樣沒了」，與台北那種充滿娛樂的生活相比，根本廢到笑，「要是以後科技業沒落了，這個地方要如何生存發展啊？」

貼文曝光，網友們紛紛表示，「還有工程師綠能事業啊，徵信社之類的」、「還有回收業」、「不是還有DNA鑑定中心嗎」、「不是沒有美食，是沒有低價巷口美食」、「竹科媽媽也很空虛阿」、「新竹一直都是這樣，以前工作周末就是回台北」、「平常上班下班接送小孩，六日去巨城塞車、去南寮放風，寒暑假帶家人出國，人生也就這樣」。

▲近年來新竹房價漲幅驚人，直逼首都台北市。（圖／記者陳凱力攝）



有網友點出新竹的優勢，「我親戚竹北賣三棟賺了3000萬，空虛嗎」、「你是不是看新竹房地產業沒有」、「我認識的工程師，下班無聊就是去看房子，有錢人的快樂就是這麼簡單」、「你把工程師樂園巨城放在哪裡」、「我們有新竹動物園跟棒球場」、「房地產不是很強嗎」。

其中，不少人提到「經國路」，「經國路要是癱瘓，竹科產值少1%」、「還有經國路阿」、「經國路有一排性產業，比科技業值錢吧」。事實上，新竹經國路被稱為「新竹的林森北路」，以前這條路上有許多酒店、理容院等特種行業，成為許多老司機下班尋歡的地方。