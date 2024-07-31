想放大空間！情侶憂「3房改2房」影響行情　一票人搖頭：客群不同

▲原PO擔心把原本的3房改成2房，未來脫手會影響行情。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「3房改2房會影響轉手行情嗎？」一名女網友表示，最近和男友簽了3房的預售屋，打算把其中一間次臥打掉，放大公共空間，但對方又擔心把3房變2房後，未來想脫手會影響行情，因此陷入苦惱。對此，一票人見狀搖頭直呼：「客群不同！」

原PO在Dcard發文指出，不久前和男友簽了預售屋，但覺得客廳有點小，想要放大公共區域的空間，加上兩人平常不會有在家辦公的需求，因此考慮把客廳後的次臥打掉，改成直接在沙發後方擺書桌、書櫃，當作開放式的書房。

而另一間次臥則保留當客房，若未來有生小孩的打算，就改當小孩房。不過她表示，男友有點擔心把3房改成2房後，之後想換房會影響到行情，因此十分猶豫，「請問大家，一樣的坪數，行情真的會因為3房或2房，市場價格會不一樣嗎？」

貼文曝光後，一部分人覺得會有影響，「建議不要，絕對影響房價」、「絕對會！出租出售價格都有差」、「會影響，三房客群要改回來的話，會砍妳的房價」；但也有人認為沒差，「我是覺得不會差太多，頂多之後要賣可以隔回來」、「我以前房仲，影響不大，不過就打掉一面牆，價差最多只有回復原狀的價格」。

也有人表示，2房和3房的客群本來就不同，「改格局對買賣根本沒差」、「行情覺得不太影響，的確就是客群有差」、「影響不大，畢竟客群都有不同，兩房也有趨勢」、「好壞參半吧，2、3房客群本就不同」、「3房通常是家庭需求，妳打掉只是買的人需求不同，影響應該不大」、「其實不會，現在主流是兩房，這樣變成大兩房，反而更好賣」。