中國國家隊進場收購庫存成屋「40年房地產史上最寬鬆的一次」

▲中國國家隊進場收購新成屋，買進庫存成屋轉為保障房，遏制房市庫存擴張。（示意圖／路透）



文／中央社

中國當局17日推出多項措施救房市，其中又以國家隊進場收購房企的庫存成屋最受矚目，不過在地方債台高築下，房市去庫存至少要砸下人民幣7兆元，17日推出的資金明顯相去甚遠。

中國17日召開保交樓工作會議，宣布商品房庫存較多城市，政府可「以需定購」，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。

中國人民銀行（央行）隨後宣布，取消房貸利率下限、頭期款比例調降至15%、調降公積金貸款利率。

綜合陸媒報導，中國房市調研機構易居研究院總監嚴躍進指出，政策每條都具有非常強的市場震撼力，這是「40年房地產發展歷史上最寬鬆的一次」，是歷史級的購房提振政策，影響深遠。

中國國家隊要進場收購房企的庫存成屋，人民銀行下午也宣布，設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元，下同）的保障性住房再貸款，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作保障性住房，並稱預計將帶動銀行貸款5000億元。

因為消費者看跌不出手，中國房市今年銷售大減，多家房企陷入危機，國家隊進場收購新成屋，看似可以減少庫存，還能增加房企的現金流。政府買進庫存成屋轉為保障房，也可減輕保障房建設壓力，遏制房市庫存擴張。

不過，有評論說，中國國家隊進場能否成功去庫存，關鍵仍在於拿出多少資金。這將決定當前房市可否穩住，還是如同此前一些擠牙膏式的措施，只是一時刺激，仍難止跌。

根據天風證券估算，如果按照當局要求將住房去化週期壓到18個月以內，需要淨壓縮7.4個月的去化週期，對應需要消化7.7億平方公尺庫存，估算需要約7兆元的資金。

7兆元是一筆驚人數字，中國2023年全國財政收入也就21.6兆元。

中國地方政府債台高築，這筆錢顯然仍要靠中央政府，但中央17日提出3000億元再貸款，顯然仍相去甚遠。

而且，中國人行副行長陶玲17日強調，提供低成本再貸款資金，是激勵21家全國性銀行機構向地方國有企業發放貸款，支持收購已建成未出售的商品房，用作保障性住房。各相關方是「自願參與」。

也因此，陸媒多分析，國家隊進場收購，不會覆蓋所有城市，也不會一哄而上，必然有所取捨。

對於官方17日放大招，未來房價會不會大漲？中國房市自媒體「國民經略」分析稱，「穩地產是第一步，軟著陸是最樂觀的預期，先不要想太遠」。