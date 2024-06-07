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【廣編】萬眾矚目五股洲子洋珍稀地段　立信旗艦新案「珠洲醴」迎開工

▲▼五股,洲子洋,立信建設,珠洲醴,五泰輕軌,捷運。（圖／名緯廣告提供）

▲立信建設以精鑄手感，於五股洲子洋新五大道第一排，規劃出「珠洲醴」一案，營造出地標氣勢，目前已開工。

圖、文／名緯廣告提供

打造洲子洋核心新地景！立信建設機構敬邀地主與專業團隊於吉時隆重舉辦「珠洲醴」開工動土典禮，這是立信建設為實現卓越建築品質和美好居住環境，而邁出的重要一步，期望「珠洲醴」成為當地的城市新地標，為居民帶來更加便利與美好的生活體驗。

立信建設以精鑄手感，於新五大道第一排，規劃出優雅的挑高基座、搭配堆疊漸進的壯麗門框，營造出地標氣勢。建築外觀沈穩的基底色調，以白線條拉塑美感層次，格柵外飾編排，妝點出明珠般的守護印象，華美而不張揚，獨有溫潤內斂的大方氣質。蘊含氣勢的地標印象，目標為打造出令人驚豔的建築美學！本案基地擁有得天獨厚的地段優勢，座落30米寬闊新五路，多線公車出行，交通便利。五泰輕軌捷運計畫已於111/6經行政院核定，目前綜合規畫階段執行中，而本案基地正位五泰輕軌預定站F07、F08站中間，散步到捷運F08預定站約250公尺，未來可串連中和新蘆線及機場捷運線，形成北北桃一日生活圈。

本案接棒立信機構江翠好口碑！像是15年結構保固、5年防水保固、甲級營造精工、趨勢化科技建材等配備，更體恤購屋的消費者，推出8%定簽方案！讓消費者買得安心，打造洲子洋重劃區「合理價格、豪宅規格」的重磅個案！

【 珠洲醴】27-38坪｜防水5年保固/雙捷運預定站（近F08預定站）
貴賓專線：02-8292-5777
接待中心：五股區成泰路三段118號旁
建築代銷：藝舍創新<藝舍KY 股票代號:2724>/藝舍創意廣告(股)

關鍵字：五股洲子洋立信建設珠洲醴五泰輕軌捷運

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