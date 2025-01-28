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台中4大轉運站房價對比　西屯最高、中區看漲

▲▼ 中港轉運站，水湳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市中心四大國道客運轉運站點也成為房市一大利多。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年積極推動各項重大建設，不僅磁吸大量人口遷入，也促使捷運、高鐵站等高人流區域房價成長，連市中心四大國道客運轉運站點，也成為房市一大利多。其中，以西屯的轉運站行情最高。早期開發的中區大台中轉運站，房價補漲態勢則最強烈。

根據實價登錄，台中市區內四大轉站點周遭1公里房價，以西屯區的朝馬轉運站、中港轉運站及正在興建中的水湳轉運站預售價格最高，平均每坪分別為76.9萬元、70萬元及79.9萬元。

相較之下，位在中區的且正在興建中的「大台中轉運站」，周遭新案平均單價僅53.4萬行情，雖不及西屯區轉運站周邊的高價水準，但在相對低基期與建設利多的助推下，房市有望掀起一波補漲潮。

▲▼ 中港轉運站，水湳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於中區建國路上的「大台中轉運中心」，由台中市政府斥資19億元興建。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「中區近年在市府的城市活化計劃下，已大幅提升區域人潮流量與商業活動力，尤其是市府斥資19億元興建的『大台中轉運中心』，預計2026年上半年完工啟用，未來將整合並銜接台中火車站、捷運橘線、藍線、客運系統，同時也將吸引更多企業、零售業及各大開發商進駐，可望持續帶動整體區域經濟發展與房市熱度。」

另外位於朝馬轉運站周邊的麗晨建設新案「麗晨片片山閑」，基地選址在台灣大道、朝富二街口，除了延續麗晨的一貫的品質，產品主打2至3房、33~42坪中坪數規劃，成功吸引年輕世代和企業二代目光，目前最高單價為76萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

中港轉運站周邊則是由七期豪宅建商寶輝建設拿下區域高標，寶輝在西屯中科特區打造的國際總體城區開發案「寶輝VILLAGE」，一期「寶輝國際莊園」以及二期「寶輝世紀莊園」最高單價分別已站上每坪73.9萬、76.2萬元行情，三期「寶輝THE TOWER」7月高樓層更站上每坪81.2萬元，持續刷新區域行情。


興建中的水湳轉運站，則是由北部建商華固建設於水湳中央特區推出的「華固頂匯」，距離台中中央公園及水湳轉運站僅步行約2分鐘距離，產品規劃33~53坪，最新實登已揭露成交200戶，最高成交單價86.1萬元。

▲▼ 中港轉運站，水湳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲正在興建中的水湳轉運站則是受惠於多項公共建設利多加持，起手價不低。（圖／記者陳筱惠翻攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，西屯三大轉運站皆位於台中最核心的地段，如朝馬位於七期重劃區，周邊匯聚了眾多豪宅及頂級建案，自然具有高房價水準；而中港轉運站則在豪宅建商的大型開發案帶動下，拉抬區域預售價格。

正在興建中的水湳轉運站則是受惠於多項公共建設利多加持，起手價本就不低。反而中區因可開發土地幾近飽和，缺少新案堆疊效應，不過隨著大台中轉運中心、捷運建設及民間投資陸續進駐下，房價已出現一波補漲趨勢，有意購屋者可以多留意。

關鍵字：台中市轉運站房價西屯區中區中港轉運站朝馬轉運水湳房市

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