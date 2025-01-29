台中首購10大熱門路段「前2都在海線」　TOP 1平均單價22萬可入手

▲2024年熱門首購族購屋路段顯示，冠軍由梧棲區「大仁路二段」奪下、其次是清水區「港都路」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

從2024年熱門首購族購屋路段顯示，冠軍由梧棲區「大仁路二段」奪下、其次是清水區「港都路」，第三名則是北區「東光東街」，台中海線的梧棲、 清水有躍居成新寵的狀況。

台中近年房價直線走高，5年來台中平均大樓房價由2020年的每坪24.43萬元，到2024年已高達43.41萬元，房價飆漲78%、逼近8成。而針對新青安族群可負擔的房價落在1200萬元上下數據來看。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「台中房價仍沒有明顯的回檔跡象，也導致首購族買房壓力依然不小，購買的區域也跟過去有所不同。」

▲首購族使用新青安方案，現在能在三大屯區買的產品也不多。（圖／記者陳筱惠攝）

原本首購族青睞的三大屯區，近1年區內大樓房價，西屯成交均價高達57.76萬元、北屯49.91萬元、南屯48.35萬元，都已經價格不斐。陳傑鳴說：「雖然十大熱門購屋路段，三大屯區仍有3個路段上榜，但目前首購族使用新青安方案，在自備2成、約250萬元、貸款8成，1000萬元，總價1250萬元內，現在能在三大屯區買的產品也不多。」

▲2024年符合1250萬元總價購屋族十大路段。



值得注意的是，三大屯區符合1250萬元總價的物件不是勉強達到兩房，就是只以套房為主，空間上明顯有縮水的狀況。因此導致目前台中首購族有開始往「有題材」與「房價基期」較低的區域購屋的趨勢。





▲台中首購族有開始往「有題材」與「房價基期」較低的區域購屋。（圖／記者陳筱惠攝）



以限貸令發酵後，十大首購熱門路段的冠軍梧棲與亞軍清水來說，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「目前因中科發展的外溢效益延續下，加上2~3字頭的房價，海線開始吸引大量首購族入住。」

目前這些區內總價1000萬元上下還可以買到3房平車產品，甚至總價1500萬元上下，還有透天別墅可以選擇，是預算有限的自住買盤可以多留意的區域。