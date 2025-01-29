北台灣「新青安」最熱路段曝　在地房仲：年輕人不適合住

▲淡海新市鎮沙崙路二段2024年共有300筆，總價低於1250萬元的交易。（淡海示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

統計北台灣總價1250萬元內的新青安購屋熱區，2024年成交量最大的路段是沙崙路二段。房仲表示，該路段位於淡海新市鎮已開發區域的最北端，屬於輕軌最後一站，比較適合不開車的退休族，該區對年輕人通勤來講，有點太深、太遠了。

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北台灣青年首購最熱門的路段在哪裡？據實價登錄資料，以新青安總價上限1250萬元內試算，2024年成屋交易件數的路段為新北淡水區的沙崙路二段。

2024年沙崙路二段總價低於1250萬元住宅成交量超過250件，若在算上事務所戶別，該路段的低總價交易來到300件，一條路的低總價物件交易量，就比許多地區全年的整體交易量還大，堪稱北台灣的首購天堂。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，沙崙路二段位於淡海新市鎮之內，屬於新市鎮已開發區域的最北端，房價相對親民，現今均價約30萬元上下，2024年湧現大量低總價交易，要歸功於已完工的指標大案「名軒海樂地」。

陳定中補充，沙崙路二段為淡海輕軌路廊，沿線設有淡海新市鎮站、崁頂站等輕軌站，交通條件不差，對願意以「時間換空間」的小資買家頗具吸引力，使該路段的低總價小宅買氣穩健。

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「沙崙路二段為輕軌底站，比較適合不開車的退休族，實務上也有不少退休族群購入該區；較不適合需通勤上下班的年輕人，若搭輕軌到紅樹林轉捷運，再到台北車站需要耗時1.5小時，建議年輕人若想進駐新市鎮，不用買那麼深。」

▲沈雅純表示，沙崙路二段有輕軌，適合退休族群購入。（圖／ET資料照）

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