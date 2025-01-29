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他想一輩子租房！網打臉「20歲租到80歲」　累積租金破2千萬

▲▼ 看屋照,帶看,賞屋,購屋族,買房,帶看照,賞屋照,預售屋,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲究竟該買房還是租屋，每次都是大家激烈討論的話題。（圖／記者陳筱惠攝）

記者林緯平／綜合報導

中央銀行去年9月祭出信用管制，掀起「金龍風暴」，全面重挫房市買氣，許多人期待房價下跌，能夠危機入市。然而，買房畢竟不是買菜，需要付出極大的資本，因此就有網友發文討論「房子真的必須擁有嗎?」，更以大型連鎖賣場企業舉例，指出為何這些單位也都「只租，卻不買店面」。

該名網友在《mobile01》發文表示，每個人一天的時間就是24小時，扣除在公司待的時間、通勤的時間、社交的時間...等，真實住在自己家的時間幾乎不超過8小時（宅男宅女除外），而近40年來台灣房價只有暴漲沒有暴跌，越晚出生的年輕人買房負擔越重，為了一間價格高不可攀的普通房子，而辛苦工作一輩子值得嗎？房子真的必須擁有嗎？

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲買房是一件人生大事。（圖／記者謝盛帆攝）

對於此討論，就有其他網友用數字說話，直白得說「不一定要擁有，但如果一直租房，從20歲一直租到80歲，每個月平均3萬，租金總共約2000多萬，你願意花這筆錢，房東也樂的有人幫付房貸，倒也是雙贏。」

也有人質疑說，「商用不動產財務操作方式不同，不可和自住混為一談」、「租房子的租金跟房貸差沒多少，為何不買？」、「空租的房東又開始在演小劇場了」、「傻傻的，在台灣誰會租給老人，以為自已永遠不會老」、「沒這麼多大道理，單純把存款換成抗通膨的資產而已」。

但也有不少人認同原PO的看法，認為「看你人生所追求的是什麼～」、「房子是有當然最好，沒有也不會死的那種」、「每個人的價值觀不同」。

關鍵字：買房租屋

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