護國神山罩住！　楠梓房市交易量超車「4冠王」搶第一

▲睽違多年，2024年首度由楠梓區奪下冠軍寶座。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄三民區近年一直是交易最熱絡的區域，已連續4年登上為全高雄最熱交易行政區寶座，睽違多年2024年首度由楠梓區奪下冠軍寶座，根據統計，該區全年總移轉棟數達5999棟，也創下楠梓近14年移轉棟數最高峰。

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根據高雄市地政局統計，2024年各行政區中，買賣移轉棟數冠軍為楠梓區，高達5999棟，以近6千棟實力一馬當先，擠下已經4連霸的三民區，坐上年度冠軍寶座。鳳山區及三民區總棟數雙雙逼近5千棟，分居二、三名，左營區總棟數4127棟位居第四，苓雅區總棟數3911棟排名第五。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，北高有台積電、南高有亞灣區，豐沛的科技產業議題挹注高雄發展前景看旺，帶動自住與投資買氣量增，台積電主要受惠區楠梓區表現相對明顯，榮登去年買氣冠軍。至於鳳山區為高雄人口第2大行政區，區域佔幅廣，中古、新屋物件供給多元，加上房價相比鄰近如左營區、鼓山區來的親民，成為自住客主要購屋熱區之一，也成為去年第二名。

住商不動產南區執行協理林棋博分析，三民是傳統購屋熱區，符合剛性需求的低總價自用住宅，成為近期支撐市場的重要支柱。

排名 行政區 移轉棟數 行政區 年增幅 1 楠梓區 5,999 前金區 107.7% 2 鳳山區 4,905 新興區 67.5% 3 三民區 4,897 前鎮區 62.5% 4 左營區 4,127 左營區 60.8% 5 苓雅區 3,911 楠梓區 53.2%

▲ 2024年高雄全年買賣移轉熱區排名。資料來源：高雄市地政局。（ETtoday製表）

左營則是生活圈機能優渥，有自住、投資的強勁需求，助攻該區移轉表現出色，登上移轉榜上第四名，且受惠產業效應，讓楠梓及左營區全年總移轉棟數，同步創下2區近14年來最高交易量。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，南高雄受惠亞灣區2.0開發計畫，再度點亮苓雅等南高房市，該區生活機能成熟，磁吸就業客群、小家庭及單身族需求高，以中小宅物件最夯，亦頗受投資客群青睞，2房新屋最高單價已站上5字頭，中古均價約28萬元。

展望2025年，林棋博認為，以往話題多集中在北高，南高近年有亞灣、特貿三等，未來將吸引更多金融、新創產業進駐，南高老市區應該會是下一個有話題帶動的區域。

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