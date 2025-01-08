「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

▲據信義日本統計，近年國人赴日買房的成交金額、件數持續成長。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋日本事業部專案執行經理唐國軒，他解開民眾對於在日本買房的疑慮，包括少子化、空屋率高等面向，並分析當前房價與熱門物件。此外，他也分享多個日本房市有別於台灣的特別之處，像是租客竟還要給房東「禮金」。

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唐國軒表示，這幾年來，根據信義日本的統計，國人赴日買房的成交金額、件數持續成長，理由不外乎是日幣便宜，且日本有健全的租屋制度，收租穩定性比台灣更高。

唐國軒分享，日本房東鮮少直接面對租客，大多是透過租賃管理公司，並導入保證機制，像是若租客租金未繳、毀損房屋等等，都會由相關的保證公司先行支付。

此外，日本房客也大多會自行攜帶傢俱，房東可節省成本。特別的是，唐國軒說：「租客普遍會給房東『禮金』，約為1~2個月的租金，感謝房東大恩大德。」

▲唐國軒分享，日本的租客普遍會給房東「禮金」。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

房價方面，即便日本開始結束負利率，7月還進一步拉高利率，但近年日本市中心房價仍呈上升趨勢。唐國軒回憶：「日本房價在1998~2008年可說是消失的10年，跌了2/3，2004~2008年開始漲，但又碰到金融海嘯；2010年要再起色時，則碰上311地震，但在這之後的10年，每年以6~8%穩定成長復甦。」

至於日本高齡化、少子化、空屋潮的疑慮，唐國軒表示，要把偏鄉地區以及東京、大阪等市中心分開來看，市中心人口仍持續正常長，空屋潮狀況也不會發生在市中心。

唐國軒歡察，台人赴日買房投資，收租投報率不是最大重點，而是一種分散風險、資產配置。購屋價格方面，東京地區以7000~1億元、1億元日幣以上價格帶為主，而1億元日幣差不多就是2100萬元台幣，而大阪約莫主力總價帶為4000~7000萬元日幣。

不過，唐國軒表示，日本房價漲上來後，1億元日幣（2100萬元台幣）要在東京蛋黃區買到2房物件已不容易，但若以台幣1300~1500萬元的價格，則可入手東京第二環屋齡新的房子。

▲日本房價漲上來後，1億元日幣（2100萬元台幣）要在東京蛋黃區買到2房物件已不容易。（圖／CFP）

唐國軒分享，透天物件維護成本高，加上日本倒垃圾相當嚴謹，會比較建議買大樓產品。此外，若是投資需求，也要評估未來的轉手性，他表示：「日本人比較不看風水，但講究地段、距離車站的遠近、房屋產品等級等等。」

最後，唐國軒提到：「國人赴日買房，貸款不受限於央行選擇性信用管制，依照個人信用評分及房屋狀況，沒問題的話，可貸到5~7成，利率則在2.3%上下。」

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